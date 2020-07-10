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TSK, Akdeniz'de yeni tatbikata hazırlanıyor

Türk Deniz Kuvvetleri, Yunanistan başta olmak üzere gaz çetesinin gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'de yeni bir eğitim faaliyeti icra edecek.
 10 Temmuz 2020 07:30
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TSK, Akdeniz'de yeni tatbikata hazırlanıyor

Libya açıklarında eğitim yapmak için NAVTEX ilan eden Türk Donanması, eğitim alanlarının adını Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak açıkladı.

Hava ve Deniz Kuvvetleri, geçen ay da Doğu Akdeniz'de dev bir tatbikata imza atmıştı.

"BÖLGENİN HAKİMİ BİZİZ"

17 uçak ve 8 fırkateyn ile korvetin katıldığı müşterek eğitim ile Akdeniz'de hava ve deniz sahasını kapatan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki hakim gücü bir kere daha ilan etmişti. Gidiş ve dönüş toplam 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

MESAJ "GAZ ÇETESİ"NE

Son dönemlerde savaş tehditlerine varan yüksek gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasının etkin görev ve varlığını Türk savaş uçaklarıyla destekleyen bu faaliyetler, oldu-bitti girişimleri karşısında savaş çığırtkanlarına gambot diplomasisiyle verilen önemli bir cevap niteliği taşıyor.

Söz konusu tatbikatların dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdiğini kaydediyor. Uzmanlar, bu faaliyetlerin muhatabının Doğu Akdeniz'deki "gaz çetesi" olduğunu vurguluyor.
Türkiye
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