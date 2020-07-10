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'Paketli ürünleri hayatımızdan çıkaralım'

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk: Trans yağ ve şeker birlikteliğinden hazırlanan paketli ürünleri hayatımızdan çıkartmamız şart
 10 Temmuz 2020 10:55
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'Paketli ürünleri hayatımızdan çıkaralım'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında obezite sıralamasında 53 ülke arasında ilk sırada yer alıyor. Türk halkının yüzde 32.1'i vücut kitle endeksine göre obezite kategorisinde bulunurken, 3 milyon çocuk aynı sorunla mücadele etmeye çalışıyor. Türk halkının en büyük sağlık sorunlarından biri olan obeziteye karşı kamu ve araştırma hastaneleri bünyesindeki 13 obezite merkezindeki 100'den fazla uzman hekim, ilk kez ortak bir strateji geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

Yol haritası

Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen toplantıda obezite hastalığının önlenmesi, tedavisi ve obezite tıbbı alanında bilimsel çalışmalar için stratejik yol haritası konusunda görüş birliği sağlanırken, tanı ve tedavinin Avrupa kriterlerine göre iyileştirilmesi için ortak bir stratejik yol haritası oluşturuldu. Ortak strateji çerçevesinde obezite hastalığının tanı ve tedavisindeki iyi uygulamalar ile obezite hastalarının izlenmeleri için hasta kayıt sistemi oluşturulması ve bu sistemin tüm merkezler için ortak hale getirilmesi öngörülüyor.

'Paketli ürünleri hayatımızdan çıkaralım'

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Milliyet'e yaptığı açıklamada, kentleşmenin getirdiği yüksek enerji içerikli sağlıksız paketli gıdalar, fast food, trans yağ içeren ürünlerin obeziteyi tetiklediğini belirterek şunları söyledi:

İstanbul özelinde konuşacak olursak, insanlar yollarda çok fazla saat geçirmek zorunda kalıyor. Bu durum stresin yanı sıra hareketsizlik ve vakitsizliği tetikliyor.

Yemek vakitleri şaşıyor, hareketsiz bir topluluk ortaya çıkıyor.

Vakitsizlik beraberinde hazır gıdaların, fast food türü yiyeceklerin tüketimine yol açıyor.

Yağlı gıdalar, tatlılar, şekerli içecekler, her türlü şeker eklenmiş kalorili içecekler ve trans yağ tüketimini azaltmamız lazım.

Trans yağ ve şeker birlikteliğinden hazırlanan paketli ürünleri hayatımızdan çıkartmamız şart.

Fruktoz önce trigliseride ardından vücutta yağlanmaya neden oluyor.

Bu beslenme modeli değişmediği sürece hastalıklardan kurtulamayız.

Trans yağlar organizma açısından toksik ve karaciğer yağlanmasına, ateroskleroz ve obeziteye neden oluyor.

Patates cipsi, çikolata, şekerli içecekler doğada olmayan yüksek yağ ve yapay şeker içeriyor.

Obezitenin önlenmesi, tanı ve tedavisinde diyetisyen, psikolog, egzersiz uzmanı, hemşire, hekim ve cerrah olmak üzere tüm disiplinleri barındıran bir ekibin birlikte görev yapması gerekiyor.

İş birliği yapacak kurumlar

1) Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4) İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5) İstanbul Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

6) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7) Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

8) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

9) Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

11) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

12) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

13) Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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