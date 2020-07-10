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Feyzioğlu baro görüşmesini Meclis locasından izledi

TBMM Genel Kurulu'nda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle düzenlemenin "Avukatların resmi kılık ve kıyafeti" başlıklı 7. maddesine staj dönemi de eklendi. Buna göre, avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliği'nce (TBB) şekli belirlenen cüppeyle çıkacak. Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek.
 10 Temmuz 2020 08:08
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Feyzioğlu baro görüşmesini Meclis locasından izledi

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör ile TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri izlemek için geldiği Meclis'te basın mensuplarına açıklama yaptı. Çoklu baro fikrine kendilerinin de karşı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Kanun teklifi doğrudan doğruya Ankara, İstanbul, İzmir'i ilgilendiriyor. Bu üç ilimizin sayın başkanı gelip neden olmaması gerektiğini anlatmalıydı. Anadolu'daki barolarımızın çok ciddi kaygıları var. TBB ve 80 baro olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikinci bir baronun olmasına izin veren düzenlemeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

Feyzioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiğini, baro başkanlarının Genel Kurul çalışmalarını izlemeleri konusunda bir imkan elde edildiğini belirtti.

Bir kısım baro başkanının, "biz gelmeyeceğiz, gösteri yapacağız" sözleri için, "haklarıdır" diyen Feyzioğlu, kendisine yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Bir kısmından tepki var. Son derece haklıdır arkadaşlarımız. Biz de haklıyız. Yöntem farklılığını tartışmanın anlamı yok. Bizim yöntemimiz her zaman için Meclisimizle, milli iradenin tecelli ettiği yerle yakın noktada olmadadır. Adalet Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ile diyalog içinde olmaktır. Biz avukatız."

Feyzioğlu, daha sonra locada Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Şentop'dan davet

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Avukatlık Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarını Meclis'e davet etti. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başkan, Genel Kurulu'nda görüşmeleri takip etmek isteyen baro başkanlarına davette bulundu.

Sayın Başkan'ın bu daveti, Kuğulu Park'ta bekleyen baro başkanlarına iletildi. Başkan Bey'in daveti üzerine Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak ile Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir, Meclis'e geldiler. Ancak geri kalan baro başkanları, gelmek istemediklerini belirterek daveti kabul etmemişlerdir" denildi.
DHA
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