Kucakta bomba! 15 gün bekletilmesi gerekirken böyle taşındı

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı. Bu faciada patlamayan havai fişeklerin emniyetli alanda, kontrollü patlatılmasına karar verildi. Hendek Belediyesi'ne ait kamyona yüklenen patlayıcılar dün Adapazarı Taşkısığı'ndaki taş ocağına götürüldü. Patlayıcılar kamyondan taş ocağındaki çukura boşaltılırken 11.30 sıralarında şiddetli patlama oldu. Dünkü faciada üç asker şehit oldu, 11 jandarma ile kamyon sürücüsü yaralandı.

15 ton imha edildi

Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fabrikadaki patlamanın ardından kalan patlayıcıların o alanda bulunmaması kararı alındığını belirterek şunları söyledi: "15 ton patlayıcı cumartesiden itibaren taş ocağına taşınmaya başladı. Bu patlatmanın başında jandarmamıza bağlı patlayıcı imha timimiz var, komutanımız var. Onların idaresinde, savcılarımızın kontrolünde patlatma işlemi gerçekleşti. 15 tonluk patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. Son 1-1,5 tonluk patlamaya hazır mühimmat varken bu müessif olay başımıza geldi. Tam boşaltma esnasında neden patlama olduğunu soruşturma sonunda anlayacağız. Maalesef 2'si patlayıcı imha timinden 1'i Ankara'dan, 1'i İstanbul'dan görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve 1'i de alanın güvenliğinden sorumlu jandarma personelimiz şehit oldu. Yaralı 11 jandarma personelimiz var. Bir de kamyonun şoförü arkadaşımız ağır yaralandı. Üç arkadaşımızın dışında diğer yaralılarımızın hayati tehlikesi yok."

Soruşturma sürüyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, "Tüm imhalar jandarma denetiminde mi yapılıyor?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Jandarmamızın patlayıcı madde imha timi var. Biz sadece bunu yapmıyoruz. Sınırlardaki mayınları da temizlemek bizim görevimiz. Sınır dışında da mesela Suriye'de de herhangi bir patlamaya bu tim müdahale ediyor. Profesyonel timlerdir. Buradaki meselenin nasıl olduğunu, ihmal varsa veya yoksa araştırmanın sonunda öğreneceğiz."

Şoför de ağır yaralandı

Patlamada yaralanan Hendek Belediyesi'nde görevli kamyon sürücüsü, 3 çocuk babası Fatih Üretmen (31) tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı" dedi.

'Çalışma izni iptal edilecek'

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mülkiye Teftiş Kurulu'nun kararı, tavsiyesi ve ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler sonucu Sakarya'daki havai fişek fabrikasının çalışma izni için valiliğimiz ilk önce askıya, hemen ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek. İkincisi de yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız da hemen talimat verdi ve resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir" dedi.

Siyasilerden taziye mesajı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da imha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin bulunduğu araçta meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulu bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın acısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür. Hendek'te bulunan bir taş ocağında, felaketin yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır. Bu kapsamda üç kahraman jandarmamız şehit olmuş,tur. Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz'da patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum."

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

'Sonuna kadar takip edeceğiz'

Sakarya'daki patlama TBMM gündemine geldi. Baro teklifi görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, geçen hafta meydana gelen patlamayı hatırlatarak, "Dün burada bir araştırma önergesi vermiştik. Kardeşlerimiz ölmüştü ve onlarca yaralı vardı. İstedik ki, bu tür kazalarla ilgili tedbir alalım. Sakarya'da tekrar bir patlama gerçekleşti" dedi. Özkoç, partisinden bir heyetin bölgeye gideceğini söylerken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da partisinin Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün de bölgeye gittiğini bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Sakarya halkına başsağlığı dileyerek, "Hem adli hem de idari soruşturma başladı. Bu manada, bu konuyla alakalı yapılacak her şeyi hep beraber yapmamız lazım. Bu bizim ortak meselemiz, Meclisimizin meselesi. Bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz" dedi. -ANKARA Milliyet

Babayla oğlu işçileri suçladı!

Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 işçi ölmüş, 100'den fazla işçi yaralanmıştı. Havai fişek fabrikasının sahiplerinden Ali Rıza Ergenc Coşkun mahkemede adli kontrol ile salıverilmiş, oğlu Yaşar Coşkun ise tutuklanmıştı. Baba-oğul savcılık ifadelerinde patlamanın sorumluluğunun fabrika yöneticilerinde ve işçilerde olduğunu ileri sürdü.

Yaşar Coşkun ifadesinde, "Üretilen malzemenin hangi depoya konulduğunu depocular bilir. Ben bilmiyorum" dedi. Müştekilerin ve iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'un, işçilere daha fazla üretim için baskı yapıldığı yönündeki beyanlarını kabul etmeyen Coşkun, ölen bazı işçilerin ailelerinin cenazeyi almadan tazminat peşine düştüğünü öne sürdü.

'Sorumlu değilim'

İşçilerin yanında mevzuata uygun malzeme bulundurulduğunu belirten Coşkun, "Bunun sorumluları kimya mühendisleri ve iş güvenliği uzmanıdır. İşçiler fazla malzeme getiriyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir" dedi. Coşkun ayrıca fabrikada yılda üç dört kez denetim yapıldığını, denetimlerden önce haber verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Ali Rıza Ergenç Coşkun da ifadesinde işçilere daha fazla üretim için baskı yapılmadığını öne sürdü.

Yüreklere acı düştü

Patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit oldu. Şehit Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Eşi ve 2 çocuğunun Ankara'da olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Şehit Mesut Yazar'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesi de acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Yazar'ın kardeşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi. Şehit Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babasının 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehitler için Erenler ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de katıldığı törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

'15 gün soğutulmalıydı'

'İmha işlemi oldukları yerde yapılmalıydı'

Afet uzmanı Dr. Kubilay Kaptan patlamayla ilgili CNN Türk canlı yayınında şu açıklamayı yaptı:

"Birinci patlamadan sonra olay yerindeki yangın söndürüldü. Ardında yanmayan ve patlamayan materyaller var. Bunlar pimi çekilmiş bomba gibidir. Bu materyallerin yerinden kaldırılmadan 15 gün soğutulması gerekiyordu. Çünkü bin derecelik sıcaklığa maruz kalmış. "Nasıl olsa patlamadı" diyerek kamyonun arkasına alıyoruz ve başka yere taşıyoruz. Yüksek sıcaklık var, nem var. Oradaki kamyonun kazasıyla çok daha büyük olay olabilirdi. Zaten imha işleminin yerinde yapılması gerekirdi. Başka yere götürerek değil. Orada indirilirken sürtünmeden kaynaklı kıvılcım çıkarak bu tür bir patlama yaşanmış olabilir. Patlamadan yanmadan çıkarılmış ürünler patlamaya hazır hale gelmiş materyallerdir. Hava şu an 33 derece, bu patlama ufak bir sürtünmeden bile meydana gelmiş olabilir. Soğutmak yerine, taşımayı seçiyorlar. Neden yerinde imha etmedik bunu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imha etmesi normal ama farklı uzmanlık alanlarından kişilerin de olması gerekiyordu. Nakliye işleminin de başka araçlarla yapılması gerekirdi."- HABER MERKEZİ

'Bilim dışı'

Türkiye Yangından Korunma Ve Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı: "Havai fişek ve benzeri patlayıcıların naklinin nasıl yapıldığı büyük önem taşıyor. Bu işin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de bulunan uzmanların kontrolünde yapılması gerekir. Patlayıcı maddelerin imhasında prosedür vardır. Tamamen bilim dışı bir iş yapıyoruz. Bu konu el yordamıyla yapılacak bir konu değil. Bu nakliyenin yapılması kimin izniyle oldu bilemiyoruz tabii ama çok ciddi bir bilgisizlik olduğu görülüyor."

Belediyelerden havai fişek kararı

Sakarya'da meydana gelen havai fişek patlamalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Belediyesi, etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum" dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da "Belediye olarak doğaya saygılı ve korumacı olduk. Artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız" ifadelerini kullandı.