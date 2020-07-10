Başdanışman, FETÖ'nün örgütsel şemasını anlattı
|10 Temmuz 2020 08:21
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, terör örgütü FETÖ'nün örgütsel şemasındaki detayları anlatarak "Bu büyük şema bir nevi büyükşehir statüsü. Bu bir il yapılanması ama büyük bir ilin yapılanması. 30 büyükşehirden biri denebilir bu şema için. İstanbul'da sekiz, Ankara'da üç, İzmir'de ise iki tane var bu şemadan." ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün Türkiye İstişare Heyeti şeması
Örgüt lideri Fetullah Gülen'in topluma ait değerleri sonuna kadar sömürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, örgüt lideri Gülen'in metafizik terimlerle mesajlar vererek ona inananları maddi manevi istismar ettiğini söyledi. Akış sözlerine "Bugün yerinde konforlu bir şekilde otururken Türkiye'deki üyelerine Medrese-i Yusufiye'yi işaret eden bir örgüt lideri. Kainat imamı tabiri önemli. Örgüt lideri metafizik ile bir bilinçaltı işleyerek kendisini kainatın kudretli bir insanı olarak görüyor, bu şu demek; sebebi bir takım tanrısal özellikleri de barındırdığını düşünmesi. Peygamberlerle rüyada toplantı yapmak gibi metaforlar karşımıza çıktı." şeklinde devam ettikten sonra terör örgütü FETÖ'nün Türkiye İstişare Heyeti'nin şemalarını gösterdi.
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