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Başkent'in ortasında 'günah şehri'

Ankara'da köylü kadınların, "Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler" şikayetinin altından suç örgütü çıktı. Ahırdan bozma mekanı eğlence kompleksine çeviren baba Şefik Kuzucu ve oğulları, 15 milyon liralık servet sahibi oldu.
 10 Temmuz 2020 08:33
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Başkent'in ortasında 'günah şehri'

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Şefik Kuzucu oğulları Hacı ve Mustafa ile 10 yıl önce Ankara Beypazarı'na yerleşti. Bozkırın ortasında, tarlaların içinde kullanılmayan bir ahırı alıp pavyon olarak işletmeye başladı.

Kısa sürede ahırdan bozma mekanı eğlence kompleksine çeviren baba ve oğulları, kumar, fuhuş, çek senet, şantaj, gasp, silahlı tehdit, işkence ve uyuşturucu gibi suçlara bulaştı.

Fuhuşa sürüklenen kadınların kaldığı tek kişilik odalar, yüzme havuzu, kuaför, kumar makineleri, pavyon ve gazino olarak kullanılan bölümlerin de olduğu mekana gidenlere fahiş hesaplar çıkarıldı.

Ödemeyenlere zorla senet imzalattırıp, bazılarının tarla ve evlerini aldılar. Buradaki kadınlarla eğlenen erkeklerin de gizli görüntüleri çekilerek "görüntüleri ailene göndeririz, rezil ederiz" diyerek şantaj yaptıkları iddia edildi

'BİZ ÇALIŞIYORUZ, ONLAR EĞLENİYOR'

Beypazarı'nın yanı sıra yakın bölgedeki ilçe ve illerde oturan erkeklerin gözde yeri olan mekanın hikayesi ise köylü kadınların "Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler. Bizi tarlada çalıştırıp, kendileri burada eğleniyorlar" şikayetiyle son buldu

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay hem fiziki hem de teknik takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından başlatılan operasyonda mekanın sahipleri Şefik Kuzucu, oğlu Hacı Kuzucu, ortaklarından Gürkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şefik Kuzucu ile oğlu Hacı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

'BU KADAR BÜYÜMEYELİM DEMİŞTİM'

Mekanı işleten Kuzucu'nun, oğullarıyla 10 yıl önce Beypazarı'na 80 model bir araçla geldiği, bugünse 15 milyon lirayı bulan bir servet edindikleri belirlendi. Çete lideri Şefik Kuzucu, ifadesinde "Oğullarımı 'Bu kadar büyümeyelim, başımıza iş açarız' diye uyardım. Dinlemediler. Eğlence mekanıyla başladık, her işi yapar olduk" dediği öğrenildi.

60 KADIN KURTARILDI

Tehdit ve şantajla zorla fuhuşa sürüklenen 60 kadın da kurtarıldı. Mağdur olarak ifade veren kadınların, "Silahla tehdit edildiklerini, gizli kameralarla çekilen görüntülerle şantaj yapılarak erkeklerle zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlandıklarını" söyledikleri öğrenildi.

Kadınların, kompleksin içinde tek kişilik odalarda kaldıkları, dışarıya çıkmalarına izin verilmediği, tüm zamanlarını burada geçirdikleri de belirlendi.
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