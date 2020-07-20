1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama

Mülga Devlet Personel Başkanlığı görüşü bağlamında yıllık izin süresi içinde kalan genel tatil günlerinin izin alınan gün sayısına dahil edilmemesi gerekiyor. Bu konuda hak kaybı yaşanmaması için idareler memurun talebine gerek olmaksızın işlem yapmalıdır.
 20 Temmuz 2020 10:05
Yazdır
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama

Dinlenme Anayasal bir haktır. Anayasanın 50. maddesinde, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme uygun olarak 657 sayılı Kanunun 99. maddesinde cumartesi ve pazar günleri ücretli tatil günü olarak belirlenmiş, 102. maddesinde ise memurların ücretli yıllık izin hakları 10 yıllık hizmet süresi baz alınarak 20 gün veya 30 gün olarak düzenlenmiştir.

Genel tatil günleri nelerdir?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ise ulusal bayram, resmi bayramlar, dini bayramlar ve genel tatil günleri belirlenmiştir. Kanuna göre Cumhuriyet Bayramı ulusal bayram; resmi bayramlar, dini bayramlar, yılbaşı günü, 1 mayıs ve 15 temmuz ise genel tatil günü olarak kabul edilmiştir.

Ulusal bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün; dini bayramlarımızdan Ramazan bayramı 3,5 gün, Kurban bayramı ise 4,5 gün devam etmektedir. Resmi bayramlarımız olan 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos ile diğer genel tatil günleri olan 1 Ocak, 1 Mayıs ve 15 Temmuz günleri ise 1 gün sürmektedir.

İşçilerde işgünü esasıyla verilen yıllık izin memurlar bakımından farklı uygulanmaktadır. Yasal duruma baktığımızda 657 sayılı Kanunun 99. maddesi cumartesi ve pazar günlerini tatil olarak kabul etmesine rağmen bu günler uygulamada yıllık izin süresine dahil edilmektedir. Memurun kanunen tatil edilen ve çalışma imkanı olmayan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izinden sayılması yanlış bir uygulama olup maalesef Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda genel kabul gören yerleşik bir uygulama halini almıştır. Bu yanlış bulduğumuz uygulamaya ayak uydurabilmek için memurlar beşer gün izin kullanmakta, izin başlangıcını pazartesi gününe, bitimini ise cuma gününe denk getirmeye çalışmaktadır. İzinler parçalı olarak kullanılmakta memur ile idare arasında tatsız hadiseler yaşanabilmektedir.

Örneğin 3 Ağustos ile 1 Eylül arasında 30 gün kesintisiz yıllık izin alan bir memurun izninin 8 günü hafta sonuna denk gelmekte, memur aslında 22 gün izin kullanmaktadır. İş Kanununda ise en kıdemli işçi için yıllık izin süresi 26 işgünü olup bu durumda memurdan 4 gün daha fazla izin kullanmaktadır.

Bir başka yanlış uygulama ise yıllık izin günleri arasında kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinin yıllık izinden sayılmasıydı. Neyse ki Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında vermiş olduğu 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşünde soruna kısmi bir çözüm bulmuştur. Söz konusu görüşte, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103. maddesine göre kullandırılması..." gerektiği belirtilmektedir. Temmuz 2018 sonrası dönemde metinde yer alan Başbakanlık ibarelerinin Cumhurbaşkanlığı olarak uygulanması gerekecektir.

Bu görüşe göre örneğin;

- 13 Temmuz ile 24 Temmuz arasında yıllık izin talep edecek bir memurun 12 gün değil 11 gün izin talep etmesi gerekecektir. Çünkü 15 Temmuz normal mesai gününe denk gelmektedir.

- Bir başka örnek vermek gerekirse, 13 Temmuzdan 7 Eylüle kadar yıllık izin talep eden bir memur 26 gün değil, 23 gün izin talep etmelidir. Çünki mesai günlerine denk gelen 1 gün 15 Temmuz, 2,5 gün ise Kurban Bayramıdır. Görüş yazısında mesai günlerine atıf olduğu için hafta sonuna rastlayan Kurban Bayramının iki günü izinden düşülemeyecektir.

Yukarıdaki örneklerde de yer aldığı üzere yıllık izin talebi karşısında idareler izin süresi içinde kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatilleri izin süresine dahil etmemeli, izin işlemlerini elektronik ortamda takip eden kurumlar da yazılımlarını bu doğrultuda güncellemelidir. Ayrıca izin talebinde gün sayısının değil iznin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi hak kaybı yaşanmaması bakımından daha uygun bir yöntem olacaktır. İzin sürecinde sonradan Cumhurbaşkanlığınca mesai günleri için idari izin uygulaması gündeme geldiğinde ise memurun talebi olmaksızın özlük birimleri bu durumu dikkate almalı ve idari izinleri yıllık izin süresinden düşmelidir.

Sonuç olarak memurların yıllık izin süresinin iş günü olarak kullandırılmasına yasal bir engel olmadığını ama yerleşik gelenek dikkate alındığında kurumların buna cesaret edemeyeceğini ve sorumluluktan kaçınacağını düşündüğümüzden konuya ilişkin ivedilikle bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. Yıllık izinler işgünü hesabıyla kullandırıldığında hem idareler hem de memurlar rahatlayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı
20 Temmuz 2020 10:17		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum içi nakilleri açıklayamadı
19 Temmuz 2020 15:33
Birim sekreteri atamasında ilgili dekan veya müdürün görüşü alınmalı mı?
19 Temmuz 2020 00:02		 İlçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına atama şartları değişti
18 Temmuz 2020 09:15
Soruşturma komisyonları çift sayıyla kurulabilir mi?
17 Temmuz 2020 00:03		 Yemek servisinde, 50 personel sayısı düzenlemesi
15 Temmuz 2020 10:00
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
15 Temmuz 2020 08:59		 Nefes alabilen triko Polo T-shirt'leriyle yaza damga vurun
14 Temmuz 2020 16:28
Akademisyenlerin ek ders ücretlerini vermeyen üniversiteler
13 Temmuz 2020 11:07		 Hamilelikte idari izinde geçen süreler doğum sonrasına ilave edilir mi?
11 Temmuz 2020 11:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi10:26 - 1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi10:24 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu10:20 - Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk10:17 - KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı10:11 - Güne başlarken döviz fiyatları
10:11 - Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı10:08 - Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor10:05 - Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama10:02 - Borsa haftaya yatay başladı10:00 - Tatilciye kopya site ile sanal tuzak09:59 - OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
09:58 - Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda09:54 - Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi09:51 - Belediye, ihalede Meclis Üyesine yenildi09:45 - Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak09:39 - Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
09:29 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzonspor 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
reklamlardan nefret etmek 1
kıyamet 2
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
kek kokusu 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 3
dünya fenerbahçeliler günü 2
yılan burcu 1
selçuk inan 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 106 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam