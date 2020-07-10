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Fatih Sondaj Gemisi enerjide yeni bir çağ açacak

Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Karadeniz'de Ereğli açıklarında sondaja başlayacak. Sekiz katlı 6'ncı nesil teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisinden biri. 12 bin metre derinlikte arama yapabiliyor. 200'den fazla personelin çalıştığı gemide lokantadan, yemekhaneye, hastaneden sinemaya her türlü yaşam alanı var
 10 Temmuz 2020 08:58
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Fatih Sondaj Gemisi enerjide yeni bir çağ açacak

SABAH, Karadeniz'de sondaj ve arama faaliyetlerini gerçekleştirmek için İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi FATİH'e misafir oldu. 6. Nesil teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi içinde yer alan FATİH, anlamlı bir planlama ile 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 4.yıl dönümünde Karadeniz'de sondaj yapmaya başlayacak.

Erdoğan'ın vizyonerliği, Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde Berat Albayrak'ın stratejik hamlesiyle 2017'de TPAO envanterine kazandırılan FATİH Sondaj Gemisi bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in yakın ilgisi ve operasyondan sorumlu Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın hedef odaklı titiz çalışmalarıyla enerjide yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Lokantadan yatakhaneye, hastaneden sinemaya, acil durumda toplanma yerinden, sosyal aktiviteye kadar her yaşam ünitesi bulunan 8 katlı teknoloji harikası FATİH adeta modern küçük bir şehir. TPAO yetkilileri şu bilgileri verdi:

229 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde. Sondaj kulesinin deniz yüzeyinden yüksekliği 103 metre. Çift kule sistemi sayesinde sondaja devam ederken aynı anda muhafaza borularını indirilebiliyoruz. Çift kule sistemi operasyon süresinin kısalmasını sağlıyor.

Dünyada bu özellikle olan 5 gemiden biri. Dinamik pozisyonlama sistemi sayesinde 6 metre dalga boyuna ve 90 km/ saat rüzgar hızına kadar pozisyonunu koruyor. Toplam 45 bin kW gücünde 8 jeneratörle bir ilçenin günlük elektriğini üretebiliyor.

Sıfır atık sistemleri sayesinde kuyudan gelen sondaj kesintilerini denizde atık oluşturmadan karaya taşıyabiliyoruz. Çevre dostu gemi sınıfında.

Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan kontrol sistemi bulunuyor.

Bir doktor ve bir sağlık personeli 4 yataklı revirde 24 saat hizmet veriliyor. Kovid 19 tedbirleri kapsamında personelin her gün ateşi ölçülüyor.

Sondaj Kontrol Kabini'nde ana ve yardımcı kuleler ile sondaj faaliyetleri yapılıyor. Kuyu başı emniyet sisteminin kontrol edilmesine de imkan sağlanıyor.

BİRİ YERLİ İKİ SU ALTI ROBOTU BULUNUYOR

Fatih'te Wireline Unit cihazı ile kuyudaki gözeneklilik, geçirgenlik ve hidrokarbon potansiyeli tespit edilebiliyor. Sondaj sırasında cihaz ile kuyu logu alınarak bir nevi kuyunun röntgeni çekiliyor. Gemide biri ithal biri yerli üretim iki adet uzaktan kumandalı su altı robutu bulunuyor. İthal olan kullanılıken, yerli olan ilk kez kullanılacak.

Deniz tabanında yapılan kontroller, yeraltının çekilen röntgen ve MR'ları bilgisayarüssünü andıran operasyon odasında inceleniyor. Kuyu açmak için kullanılan 22 metre uzunluğundaki borular vinçlerle orta bölümde yer alan havuzdan denizin dipine doğru monte ediliyor.

VİNÇLE ÇIKTIK

Ereğli açıklarındaki FATİH'e Korkut gemisiyle gittik. FATİH'ten aşağı sarkıtılan vince binerken can yelekleri giydirildi. Koltuklara bağlandık ve 50 metre kadar göğe doğru yükselerek FATİH'in güvertesine ayak bastık.

DOĞU AKDENİZ'DE TECRÜBE KAZANDI

Fatih, Akdeniz'de 4 adet derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Buradan edindiği tecrübe operasyon sürelerinin kısalmasına katkıda bulundu. Karadeniz'de bu avantajdan yararlanacağız. Fatih Sondaj Platformu'nun, Karadeniz'de Karadeniz İş Planı çerçevesinde uygun görülen sürede arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor.

BEYİN TAKIMI TÜRK PERSONEL

Gemide yerlileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Gemide Türk Gemi kaptanı görev yapıyor. Sondaj Operasyon Yöneticileri Türk personel. Halihazırda 150-180 personel ile 7/24 saat esasına çalışma devam ediyor. Gemiye çıkış öncesi alınan önlemlerle personel Kovid- 19'dan korunuyor. PCR testi yaptırılan personelin test sonucu negatif çıkması halinde izolasyon tedbirleri korunarak gemiye katılması sağlanıyor. Personel, yerli ve milli sondaj platformumuzda çalışmanın ayrı bir gururunu yaşıyor.

GÜNEY KORE'DEN ALINIP YENİLENDİ

Güney Kore'de 2011'de inşa edilen FATİH 2017'de satın alındı. Sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenenen FATİH yenilenme sürecindenden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu.

MAVİ VATAN'I KORUYORUZ

İstanbul'un fethi yıl dönümünde İstanbul'dan Trabzon'a uğurlanan FATİH'in ardından devletin zirvesindeki isimler Twitter'dan şunları söylemişti::

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih Sondaj Gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak.
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