Gaziantep'ten tedbirlere uymayanlar için ceza haberleri artarak geliyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 24 saatte sosyal mesafeye uymayan veya nizami maske takmayan 4 bin 682 kişiye toplam 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini bildirdi.
|10 Temmuz 2020 09:25
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Gül, sosyal medya hesabı aracılığıyla kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Kentte son 24 saatte uygulanan cezai işlemin tablosunu paylaşan Gül, toplamda 4 bin 682 kişiye 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tehlike büyük. Tedbir basit. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla. Temizliği ihmal etme. Kurallara uymayan 4 bin 682 kişiye idari ceza verilmiştir. Lütfen çenenizde ve elinizde maskeyle dolaşmayınız."
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