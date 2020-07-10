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Kanal İstanbul'un çevresine yeni bir şehir kurulacak

Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak yeni şehrin detayları belli olmaya başladı. İşte imara açılacak tarlalar, oteller, fuar alanları
 10 Temmuz 2020 09:27
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Kanal İstanbul'un çevresine yeni bir şehir kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011 yılında 'çılgın proje' olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi için henüz ihaleye çıkılmadı. Ancak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayarak Boğaz'daki gemi trafiğini hafifleteceği söylenen kanalın etrafında kurulacak yeni şehirin detayları netleşmeye başladı. Arnavutköy'ü kapsayan birinci etapta tarlalar imara açılacak. Üzerlerinde oteller, fuar alanı, teknoloji ve lojistik merkezi yükselecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgedeki yapılaşmayı belirleyecek olan yedi etaplık 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından üçünü onayladı.

Tarım arazileri imara açılacak

Yenişehir projesinin birinci etabını kapsayan imar planları Arnavutköy'deki tarım arazilerini yapılaşmaya açıyor. 39 milyon metrekare büyüklüğündeki birinci etabın odağında ticaret ve turizm var. Kanal İstanbul'un Karadeniz girişinin doğusundaki Yeniköy'de ayrılan 2 milyon metrekare büyüklüğündeki alan lojistik merkezi olacak. İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen kargo şehrinin konteyner limanı ve antrepolar ile desteklenerek, kentin lojistiğinin büyük bir kısmının bu bölgeye aktarılması planlanıyor.

Teknoloji üssü ve fuar alanları

Havalimanının yanında Tayakadın'da ayrılan 2.2 milyon metrekare alana teknoloji üssü kurulması hedefleniyor. Fuar ve kongre turizmine hizmet verecek 1.4 milyon metrekarelik alan da havalimanı ve teknoloji geliştirme bölgesi ile ilişkili olacak.

Hastane, rehabilitasyon merkezi, sağlık köyleri...

Hazırlanan planda Baklalı bölgesinde sağlık turizmine yönelik faaliyetlerin yer alabileceği bir yer tasarlandı. Bu alanda ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek ve tüm ihtisas dallarını bünyesinde barındıracak hastane, rehabilitasyon merkezi, sağlık köyleri, yaşlı bakım evleri olacak.

Ekolojik turizm için çiftlikler...

Planlama alanın kuzey batısında Terkos Gölü'ne yakın bir bölgede 1.5 milyon metrekarelik alan turizm, ticaret ve konut alanı olarak ayrıldı. Hayvansal ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu alanda çiftlikler kurulacak. Hobi bahçeleri, rekreasyon alanları, bisiklet rotaları, mavi parklar, çocuk ve eğitim kamplarının bulunacağı bu alanda tarım turizmi yapılması hedefleniyor. Yenişehir rezerv yapı alanının birinci etabında 1 milyon 393 bin metrekarelik alan turizm ve ticaret alanı olarak ayrıldı. Bu alanın bir bölümünde, doğa sporlarına imkan sağlayacak kamping alanı ve tesisler yer alacak.
Sözcü
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