Salda Gölü'nde sigara içmek yasaklandı
|10 Temmuz 2020 09:42
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü 'dumansız hava sahası' ile ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi.
1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıklayan Turan, "Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır" dedi.
Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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