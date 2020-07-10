1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor

Bomba imha uzmanlarının bölgedeki patlayıcı maddeleri tahliye işlemi devam ediyor
 10 Temmuz 2020 09:47
Yazdır
Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sekizinci gününde sürdürüyor.

AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ekipleri, fabrika alanında inceleme gerçekleştiriyor.

Bomba imha uzmanlarının ise bölgedeki patlayıcı maddeleri tahliye işlemi sürüyor. Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, AFAD KBRN ekiplerinin gözetiminde kimyasal maddelerle patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışmalar da devam ediyor.

Olası duruma karşı ekipler, bölgede hazır bekletiliyor.

- Süreç

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün de saat 11.35 sıralarında fabrikadaki patlayıcıların, kontrollü imhası amacıyla getirildiği Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada 3 asker şehit olmuş, 11 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
10 Temmuz 2020 15:12		 Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması
10 Temmuz 2020 14:13
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
10 Temmuz 2020 13:54		 Valinin 'okuyacaksın' sözü Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu
10 Temmuz 2020 12:19
14 ailenin evladına kavuşması, Diyarbakır annelerine umut oldu
10 Temmuz 2020 11:05		 2 engelli çocuğu olan Halil'in artık bir işi var
10 Temmuz 2020 10:51
Düğünlerde görevli gözlemci, halaya müdahale edecek
10 Temmuz 2020 10:22		 Koronavirüs'e yakalanma yaşı düşüyor
10 Temmuz 2020 09:48
15 Temmuz'a üç bin etkinlik
10 Temmuz 2020 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
10 Temmuz 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Salgın döneminde, çay tahtını kaptırıyor15:08 - Ekonomistler işsizlik rakamlarına ne dedi?15:03 - Dünyada ilk... Koronavirüs 3 boyutlu görüntülendi14:59 - Makam odası haczedilen Başkan Karalar: Odaya ihtiyacım yok14:57 - FETÖ'den gözaltına alınan eski daire başkanı ve 14 kişi adliyede14:53 - Ayasofya için karar bekleniyor
14:49 - Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı14:43 - Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu14:31 - Kılıçdaroğlu'ndan İBB Genel Sekreterliği'ne yapılan atama' açıklaması14:28 - Futbolda üst klasman bir hakemin testi pozitif çıktı14:24 - HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı14:21 - Eski belediye başkanı ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis
14:17 - 'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içindeyiz'14:15 - CHP'li Erdoğdu'dan 'Can Akın Çağlar' açıklaması14:13 - Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması14:10 - Bakan Selçuk duyurdu: 'Arkadaş' kitapları okullardan alınabilir14:03 - Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
14:00 - Taksirli suçtan hüküm giyen ve denetimli serbestlik ile cezası infaz olunan memurun durumu nedir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kurs, lisansüstü eğitim, ödül ve projeler için öğretmenlere hizmet puanı verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve 16 il müdürlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
Düz vites ama debriyaj yok!
e-bebek'e ulaşılamıyor, kullanıcılar endişeli
Başkent'in ortasında 'günah şehri'
Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
Başdanışman, FETÖ'nün örgütsel şemasını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marmelat 1
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
safran 2
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
mavi bebek oyunu 1
gram altın 2
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
kadına şiddet 1
eldiven 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam