Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|10 Temmuz 2020 13:40
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kaybederek 114.318,85 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.474,75 puan azalarak 114.318,85 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,25 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kaybettirirken, en çok gerileyen ise yüzde 4,42 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının azaldığını söyledi.
ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile Suriye meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri olduğunu aktaran analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin izleneceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.
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