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İşsizlik rakamları açıklandı

TUİK işsizlik oranını açıkladı.
 10 Temmuz 2020 10:02
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İşgücü İstatistikleri, Nisan 2020

İşsizlik oranı %12,8 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

İstihdam oranı %41,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile %41,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,5'i tarım, %20,9'u sanayi, %4,9'u inşaat, %56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %47,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,7 puanlık azalış ile %47,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %28,7 oldu

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak %17,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,1, istihdam oranı %45,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalışla %13,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 5,1 puanlık azalışla %45,5, işgücüne katılma oranı ise 6 puanlık azalışla %52,4 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,4, istihdam oranı %26,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla %24,4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak %26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,6 puanlık azalışla %34,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti.
Memurlar.Net
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