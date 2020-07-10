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TESK'ten esnafın kamu borçları için erteleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın pandemi dolayısıyla ödeme sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar ödenmesi gereken vergi ve primler, 2021 yılından başlamak üzere taksitle ödenecek şekilde ertelenmeli." ifadesini kullandı.
 10 Temmuz 2020 10:15
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TESK'ten esnafın kamu borçları için erteleme talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart, nisan ve mayıs aylarına ait SGK primleri ile nisan, mayıs ve haziran döneminin muhtasar ve KDV ödemelerinin 6'şar ay süreyle ertelendiğini hatırlattı.

Temmuz ayından itibaren vergi ve SGK primlerinin ödemelerinin yeniden başladığını ancak esnafın henüz belini doğrultamadığını ve bu borçları ödeyecek durumda olmadığını belirten Palandöken, temmuzdan itibaren yıl sonuna kadar ödenmesi gereken vergi ve primlerin, 2021 yılından başlamak üzere taksitle ödenecek şekilde ertelenmesini istedi.

Yeni bir ekonomik paket hazırlanması gerektiğini savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Vergi ve prim borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlar uzun vadeli ve faizsiz olarak yeniden yapılandırılmalı. Ödeme süresi 2021'den başlatılmalı. Aynı pakette vadeleri gelen ve geçmiş olan kredi ödemeleri de ertelenerek 2021'den itibaren taksitle ödeme imkanı getirilmeli. Uygulanması zorunlu olan sicil düzenlemesi yapılmalı. Ödenemeyen çek, senet ve kira borçları için yeni bir kredi paketi hazırlanmalı."

Anadolu Ajansı
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