Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|10 Temmuz 2020 12:07
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12: 07 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8650
|6,8660
|Avro
|7,7520
|7,7530
|Sterlin
|8,6740
|8,7170
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8640
|6,9900
|Avro
|7,7400
|7,8600
|Sterlin
|8,5950
|8,8080
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