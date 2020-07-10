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İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,36, yıllık bazda yüzde 5,8 artış kaydetti
 10 Temmuz 2020 10:21
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İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,36, yıllık bazda yüzde 5,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 0,51 arttı. Mayıs 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 1,55, işçilik endeksinde yüzde 15,37 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,03, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 7,09 artış gösterdi. Mayısta, nisan ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,4, işçilik endeksi yüzde 0,31 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 3,31, işçilik endeksi yüzde 15,3 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,55 arttı. Mayısta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,1, işçilik endeksi yüzde 1,29 yükseliş kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 3,99 azalırken, işçilik endeksinde yüzde 15,59 artış kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
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