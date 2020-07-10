1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Eğitim-Sen'den LGS öğrencilerine 'Online Tercih Danışma Bürosu'

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere tercihlerinde yol göstermek amacıyla "Online Tercih Danışma Bürosu" kuracak.
 10 Temmuz 2020 10:31
Yazdır
Türk Eğitim-Sen'den LGS öğrencilerine 'Online Tercih Danışma Bürosu'

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, alanında uzman eğitimcilerin rehberlik hizmetinde bulunacağı tercih danışma bürosunda, öğrencilere telekonferansla hizmet verilecek.

LGS sınavına giren öğrenciler, Türk Eğitim-Sen'in tercih danışma bürosundan, 20-22 Temmuz tarihlerinde 11.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Öğrenciler 17 Temmuz mesai bitimine kadar Türk Eğitim-Sen Genel Merkezini arayarak zoom programına bağlanmak için randevu alabilecek.

Öğrenciler, sendikanın vereceği şifre ve ID numarası ile sisteme bağlanarak tercihleri konusunda merak ettikleri soruların cevabını alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, salgın sürecinde eğitime zorunlu olarak ara verildiğini, bu dönemin özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

LGS sınavına giren öğrencilerin tercihlerini dikkatli ve doğru şekilde yapmalarının önem taşıdığını kaydeden Geylan, şunları kaydetti:

"Çünkü tercihlerde yapılacak en küçük bir hata, öğrencilerin ortaöğretim hayatını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle öğrenciler tercihlerini deneyimli öğretmenler eşliğinde yapmalıdır. Ücretsiz rehberlik hizmeti veren büromuzdan herkes yararlanabilecektir. Bu yıl danışmanlık hizmetimizi çocuklarımızın sağlığını riske etmemek için yüz yüze olarak değil, dijital ortamda vereceğiz. LGS Tercih Bürosundan yararlanmak isteyenler 0 312 424 09 60/1749-1750 nolu telefondan randevu alabilir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TESK'ten esnafın kamu borçları için erteleme talebi
10 Temmuz 2020 10:15		 Metin Feyzioğlu: Baro başkanları Genel Kurulu izleyebilecek
09 Temmuz 2020 16:58
15 Temmuz Derneğinden İBB ile olan protokolün sonlandırılmasına ilişkin açıklama
09 Temmuz 2020 16:04		 Feyzioğlu'ndan açıklama: Gelin sizinle bir kozumuz varsa çözelim
09 Temmuz 2020 10:45
'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'
08 Temmuz 2020 23:00		 Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarını Bakan Koca'yla paylaştı
08 Temmuz 2020 20:59
Oyun sektöründen çocuklara bilgisayar hediyesi
07 Temmuz 2020 21:46		 TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi
07 Temmuz 2020 12:50
'İş kazaları nedeniyle her gün 4 işçi hayatını kaybediyor'
07 Temmuz 2020 10:34		 'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi
06 Temmuz 2020 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Salgın döneminde, çay tahtını kaptırıyor15:08 - Ekonomistler işsizlik rakamlarına ne dedi?15:03 - Dünyada ilk... Koronavirüs 3 boyutlu görüntülendi14:59 - Makam odası haczedilen Başkan Karalar: Odaya ihtiyacım yok14:57 - FETÖ'den gözaltına alınan eski daire başkanı ve 14 kişi adliyede14:53 - Ayasofya için karar bekleniyor
14:49 - Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı14:43 - Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu14:31 - Kılıçdaroğlu'ndan İBB Genel Sekreterliği'ne yapılan atama' açıklaması14:28 - Futbolda üst klasman bir hakemin testi pozitif çıktı14:24 - HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı14:21 - Eski belediye başkanı ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis
14:17 - 'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içindeyiz'14:15 - CHP'li Erdoğdu'dan 'Can Akın Çağlar' açıklaması14:13 - Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması14:10 - Bakan Selçuk duyurdu: 'Arkadaş' kitapları okullardan alınabilir14:03 - Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
14:00 - Taksirli suçtan hüküm giyen ve denetimli serbestlik ile cezası infaz olunan memurun durumu nedir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kurs, lisansüstü eğitim, ödül ve projeler için öğretmenlere hizmet puanı verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve 16 il müdürlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
Düz vites ama debriyaj yok!
e-bebek'e ulaşılamıyor, kullanıcılar endişeli
Başkent'in ortasında 'günah şehri'
Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
Başdanışman, FETÖ'nün örgütsel şemasını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mavi bebek oyunu 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 7
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
eldiven 1
soğan 2
İyi geceler sözlük 1
gram altın 2
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
marmelat 1
Oy kaybı söz konusu değildir 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam