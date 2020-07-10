Türk Eğitim-Sen'den LGS öğrencilerine 'Online Tercih Danışma Bürosu'
|10 Temmuz 2020 10:31
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Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, alanında uzman eğitimcilerin rehberlik hizmetinde bulunacağı tercih danışma bürosunda, öğrencilere telekonferansla hizmet verilecek.
LGS sınavına giren öğrenciler, Türk Eğitim-Sen'in tercih danışma bürosundan, 20-22 Temmuz tarihlerinde 11.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Öğrenciler 17 Temmuz mesai bitimine kadar Türk Eğitim-Sen Genel Merkezini arayarak zoom programına bağlanmak için randevu alabilecek.
Öğrenciler, sendikanın vereceği şifre ve ID numarası ile sisteme bağlanarak tercihleri konusunda merak ettikleri soruların cevabını alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, salgın sürecinde eğitime zorunlu olarak ara verildiğini, bu dönemin özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
LGS sınavına giren öğrencilerin tercihlerini dikkatli ve doğru şekilde yapmalarının önem taşıdığını kaydeden Geylan, şunları kaydetti:
"Çünkü tercihlerde yapılacak en küçük bir hata, öğrencilerin ortaöğretim hayatını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle öğrenciler tercihlerini deneyimli öğretmenler eşliğinde yapmalıdır. Ücretsiz rehberlik hizmeti veren büromuzdan herkes yararlanabilecektir. Bu yıl danışmanlık hizmetimizi çocuklarımızın sağlığını riske etmemek için yüz yüze olarak değil, dijital ortamda vereceğiz. LGS Tercih Bürosundan yararlanmak isteyenler 0 312 424 09 60/1749-1750 nolu telefondan randevu alabilir."
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