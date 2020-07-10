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Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sağlık personeli yaralandı
Kırklareli'nde su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sağlık personeli itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
|10 Temmuz 2020 10:41
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Alınan bilgiye göre, Ahmet Ataman Rama idaresindeki 22 AR 457 plakalı otomobil, İnece beldesinde yakınlarında yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.
Sürücü Rama, araçta sıkıştı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Otomobilin kanalda olması nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Otomobil daha sonra iş makinesi ile havaya kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmada Rama sıkıştığı yerden çıkarılabildi.
Otomobilin lastiği, amortisörü ile bazı parçalarının koparak, çevreye yayıldığı görüldü.
Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rama'nın aynı hastanede eczacı olarak görev yaptığı öğrenildi.
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