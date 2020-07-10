45 ameliyat oldu dimdik ayakta

15 Temmuz FETÖ'cü ihanet gecesi Kahramankazan'da Akıncılar Üssü'ne giderek darbecilere direnirken bacağından vurulan Gazi Mustafa Zorova, 4 yılda geçirdiği 45 ameliyatın ardından ayağa kalktı.75 yaşındaki kahraman gazi SABAH'a konuştu:

Gece saat 03.30'da Akıncılar Üssü'ne vardığımızda darbecilere direndik. Onlara, "Dedeniz yaşındayım beni mi vuracaksınız"dedim. İlk kurşunu bana sıktılar. İki tane daha sıktılar. Şehitlerimizin üzerine düşmüşüm. Ağır yaralandığımı görenler hayatımı kaybettiğimi zannetmişler. Biz vatan sevdalılarını kimse yenemez bize kurşun işlemez. Yıldırım gibi gittik üzerlerine korkmadan o gün.

Sol bacağımın dizden altı benim değil. Sadece parmaklar, kıkırdaklar ve diz kapağı benim. Kolumdan ve bacaklarımdan parça alarak bacağıma koymuşlar. En çok acı çektiğim yer, sağ tarafımdaki kemikten aldılar oraya koydular. O da olmamış tekrar ameliyattan aldılar. Yine sol bacağımın oraya koydular.

Gözümü açtığımda, "Türkiye Cumhuriyeti duruyor mu" dedim. "Devletimiz de bayrağımız da vatanımız da dimdik ayakta" dediler. Dünyalar benim oldu. 45 defa ameliyat oldum. Bacağım da inşallah bir gün iyileşecek. Allah 15 Temmuz'u bir daha göstermesin. Vatanımızı bayrağımızı beraber kurtardık.