1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 engelli çocuğu olan Halil'in artık bir işi var

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kapı önüne koyduğu Halil Özmen'e AK Partili Yüreğir belediyesi sahip çıktı. 2'si engelli 3 çocuğuyla perişan olan Özmen: Artık işim var çok mutluyum
 10 Temmuz 2020 10:51
Yazdır
2 engelli çocuğu olan Halil'in artık bir işi var

Adana'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıkta çalışırken işine son verilen ve biri zihinsel engelli, diğeri kalp kapakçığından rahatsız üç çocuğuyla perişan olan 27 yaşındaki Halil Özmen'e Yüreğir ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahip çıktı. Halil'in dramının SABAH Gazetesi'nde yayımlanmasından sonra Halil Özmen, Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri kadrosunda işe girişi yapıldı.

İŞ ELBİSELERİNİ SAKLIYORDU

Adana'da, Mayıs 2017'de girdiği Büyükşehir Belediyesi'nde, Asri Mezarlık'ta görevlendirilen, bir çocuğu zihinsel engelli üç çocuk babası Halil Özmen (27), 30 Ekim 2019'da 'Toplu çıkış var" denilerek işten atıldı. Anadolu Mahallesi'nde iki odalı evde yaşam mücadelesi veren Özmen ailesinin 8 ay önce dünyaya gelen Melek adını verdikleri kızlarının kalp kapakçığından rahatsızlığı ortaya çıktı. Evinin kirasını ve kredi kartları borçlarını ödeyemeyen Halil Özmen, Asri Mezarlıkta mezarlara su dökerek geçimini sağlamaya çalışıyordu. SABAH, ailenin yaşadığı dramı ve "Geri çağırırlar" diye iş elbiselerini dahi saklayan Halil Özmen'in Özmen'in çaresizliğini, manşetinden Türkiye'ye duyurdu.

'İŞE GİDİYORUM DİYEBİLECEĞİM"

Çaresiz babanın yardım çığlığını ise Yüreğir İlçesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir duydu. Belediye personeline talimat veren Kocaispir, Özmen'in Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne girişini yaptırdı. Bugün işbaşı yapacak olan Halil Özmen, tekrar işe kavuşmanın büyük sevincini yaşadı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Halil Özmen, "Düzenli bir işim oldu. Çok mutluyum. Artık çocuklarımın işsiz bir babaları yok. Borçlarımı en kısa sürede kapatacağım Herhangi bir şey için evden çıkarken, 6 yaşındaki kızım Yıldız 'baba nereye gidiyorsun' diye sorardı. Bense cevap veremezdim. Artık Yıldız'a, 'işe gidiyorum kızım' diyeceğim" diye konuştu.

Murat Karaman
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
10 Temmuz 2020 15:12		 Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması
10 Temmuz 2020 14:13
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
10 Temmuz 2020 13:54		 Valinin 'okuyacaksın' sözü Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu
10 Temmuz 2020 12:19
14 ailenin evladına kavuşması, Diyarbakır annelerine umut oldu
10 Temmuz 2020 11:05		 Düğünlerde görevli gözlemci, halaya müdahale edecek
10 Temmuz 2020 10:22
Koronavirüs'e yakalanma yaşı düşüyor
10 Temmuz 2020 09:48		 Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor
10 Temmuz 2020 09:47
15 Temmuz'a üç bin etkinlik
10 Temmuz 2020 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
10 Temmuz 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Salgın döneminde, çay tahtını kaptırıyor15:08 - Ekonomistler işsizlik rakamlarına ne dedi?15:03 - Dünyada ilk... Koronavirüs 3 boyutlu görüntülendi14:59 - Makam odası haczedilen Başkan Karalar: Odaya ihtiyacım yok14:57 - FETÖ'den gözaltına alınan eski daire başkanı ve 14 kişi adliyede14:53 - Ayasofya için karar bekleniyor
14:49 - Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı14:43 - Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu14:31 - Kılıçdaroğlu'ndan İBB Genel Sekreterliği'ne yapılan atama' açıklaması14:28 - Futbolda üst klasman bir hakemin testi pozitif çıktı14:24 - HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı14:21 - Eski belediye başkanı ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis
14:17 - 'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içindeyiz'14:15 - CHP'li Erdoğdu'dan 'Can Akın Çağlar' açıklaması14:13 - Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması14:10 - Bakan Selçuk duyurdu: 'Arkadaş' kitapları okullardan alınabilir14:03 - Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
14:00 - Taksirli suçtan hüküm giyen ve denetimli serbestlik ile cezası infaz olunan memurun durumu nedir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kurs, lisansüstü eğitim, ödül ve projeler için öğretmenlere hizmet puanı verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve 16 il müdürlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
Düz vites ama debriyaj yok!
e-bebek'e ulaşılamıyor, kullanıcılar endişeli
Başkent'in ortasında 'günah şehri'
Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
Başdanışman, FETÖ'nün örgütsel şemasını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eldiven 1
mavi bebek oyunu 1
soğan 2
Oy kaybı söz konusu değildir 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 7
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
gram altın 2
kadına şiddet 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam