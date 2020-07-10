2 engelli çocuğu olan Halil'in artık bir işi var

Adana'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıkta çalışırken işine son verilen ve biri zihinsel engelli, diğeri kalp kapakçığından rahatsız üç çocuğuyla perişan olan 27 yaşındaki Halil Özmen'e Yüreğir ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahip çıktı. Halil'in dramının SABAH Gazetesi'nde yayımlanmasından sonra Halil Özmen, Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri kadrosunda işe girişi yapıldı.

İŞ ELBİSELERİNİ SAKLIYORDU

Adana'da, Mayıs 2017'de girdiği Büyükşehir Belediyesi'nde, Asri Mezarlık'ta görevlendirilen, bir çocuğu zihinsel engelli üç çocuk babası Halil Özmen (27), 30 Ekim 2019'da 'Toplu çıkış var" denilerek işten atıldı. Anadolu Mahallesi'nde iki odalı evde yaşam mücadelesi veren Özmen ailesinin 8 ay önce dünyaya gelen Melek adını verdikleri kızlarının kalp kapakçığından rahatsızlığı ortaya çıktı. Evinin kirasını ve kredi kartları borçlarını ödeyemeyen Halil Özmen, Asri Mezarlıkta mezarlara su dökerek geçimini sağlamaya çalışıyordu. SABAH, ailenin yaşadığı dramı ve "Geri çağırırlar" diye iş elbiselerini dahi saklayan Halil Özmen'in Özmen'in çaresizliğini, manşetinden Türkiye'ye duyurdu.

'İŞE GİDİYORUM DİYEBİLECEĞİM"

Çaresiz babanın yardım çığlığını ise Yüreğir İlçesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir duydu. Belediye personeline talimat veren Kocaispir, Özmen'in Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne girişini yaptırdı. Bugün işbaşı yapacak olan Halil Özmen, tekrar işe kavuşmanın büyük sevincini yaşadı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Halil Özmen, "Düzenli bir işim oldu. Çok mutluyum. Artık çocuklarımın işsiz bir babaları yok. Borçlarımı en kısa sürede kapatacağım Herhangi bir şey için evden çıkarken, 6 yaşındaki kızım Yıldız 'baba nereye gidiyorsun' diye sorardı. Bense cevap veremezdim. Artık Yıldız'a, 'işe gidiyorum kızım' diyeceğim" diye konuştu.

Murat Karaman