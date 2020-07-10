Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Dezenfektan üretimi esnasında patlamada öğretmen hayatını kaybetti
Mersin'de, lisede dezenfektan üretimi sırasında yaşanan patlamada yaralanan kimya öğretmeni yaşamını yitirdi.
|10 Temmuz 2020 10:55
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki patlamanın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan Şahin, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Şahin'in cenazesinin, Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
- Olay
Okuldaki "Kimya Teknoloji Alanı"nda 4 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı.
Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Makam odası haczedilen Başkan Karalar: Odaya ihtiyacım yok
10 Temmuz 2020 14:59
|Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
10 Temmuz 2020 14:03
|Balıkesir'de amca çocukları arasındaki kavgada iki kişi öldü
10 Temmuz 2020 13:59
|Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
10 Temmuz 2020 13:56
|'Üniversiteye okutman alınıyor' diyerek dolandırıcılığa 8 yıl hapis
10 Temmuz 2020 12:27
|Sitenin güvenlik görevlilerine silahla tehdit etti, tutuklandı
10 Temmuz 2020 12:20
|Şırnak'ta balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
10 Temmuz 2020 12:04
|Diyarbakır'da 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.
10 Temmuz 2020 11:47
|45 ameliyat oldu dimdik ayakta
10 Temmuz 2020 10:48
|Van gölünde 3 ceset daha bulundu
10 Temmuz 2020 10:42