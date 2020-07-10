Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 2,10 oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi.
|10 Temmuz 2020 11:04
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