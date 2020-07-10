Düz vites ama debriyaj yok!
|10 Temmuz 2020 11:15
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Hyundai sadece Hindistan'da satışa sunmaya hazırlandığı modeli Venue'de sürpriz bir teknolojiye yer verdi.
Yeni Hyundai Venue'de, düz vitesli bir otomobil olmasına rağmen debriyaj pedalı yer almıyor ve debriyaj, vites değiştirileceği zaman otomatik devreye giriyor.
Güney Koreli otomotiv markası Hyundai yeni modeli Venue ile dikkatleri üzerine çekti.
Venue'de düz vitesli otomobillerde alışık olduğumuz vites kolu olmasına rağmen debriyaj bulunmuyor.
Böyle bi teknolojinin kullanıma sebebi ise Hindistan'ın karmaşık ve yorucu trafiği olarak gösteriliyor.
Autocar dergisinin Hindistan versiyonunda yer alan bilgiye göre, Akıllı Düz Şanzıman (Intelligent Manuel
Transmission-iMT) olarak geçen bu sistem, kompakt olarak bünyesinde Transmission Control Unit (TCU) isminde bir yöneticiye sahip. Bu sayede otomobil siz vites değiştirme durumunda olduğunuzda hidrolik aktüatöre sinyal gönderip debriyajı devreye sokuyor.
Daha önce Hyundai'nin kardeş şirketi Kia, Sonet SUV modelinde benzer bir teknolojinin kullanılacağını açıklamıştı.
Kaynak: Autocar
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