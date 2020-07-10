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Mansur Yavaş'tan 'yüksek su faturası' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin temmuz ayı ilk toplantısı yapıldı. Yüksek gelen su faturaları ile ilgili konuşan Yavaş, "Kullanım da çok insanlar farkında değiller. Hata binde 5 bile değil" dedi
 10 Temmuz 2020 11:21
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Mansur Yavaş'tan 'yüksek su faturası' açıklaması

Toplantıda, Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi'nin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) borçlanma yoluyla 350 milyon lira kredi kullanma yetkisi verilmesini öngören kararının görüşülmesi cuma gününe ertelendi. ABB'nin borçlanma yoluyla 700 milyon lira kredi kullanımına ilişkin konunun ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi kararlaştırıldı. Yüksek gelen su faturalarıyla ilgili konuşan CHP'li Yavaş, "Şikayet çok oldu. Kullanım da çok, insanlar çok farkında değiller. Hata binde 5 bile değil. Bilgisayar ölçüyor. Zam yapma yetkimiz yok. Bu tür hatalar olabilir. Hata varsa düzeltiriz" dedi.

FATURALAR TAKSİTLENDİRİLSİN

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda önemli konuların başında yüksek gelen su faturaları vardı. Konuyla ilgili söz alan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Bu konu aylardır gündemde. Ne oluyor anlamaya çalışıyoruz. Bizim şöyle bir önerimiz var. Grup başkanvekilleriyle bunu konuştuk. Şubat ayında gelen fatura baz alınarak mart, nisan mayıs aylarında yüzde 80'leri yansıtılmış. Yüzde 20'leri biriktirilerek bir sonraki aya yansıtılmış. Bu da tabi normal faturayı yükseltmiş. Sadece bununla açıklanamayacak faturalar da var. Örnek veriyorum 60-80 TL fatura geliyor. Bir bakıyorsunuz 300 TL fatura gelmiş. ASKİ Genel Kurulu karar verecek. Ama biz bir yol açmak istiyoruz. Meclisin takdirine sunuyorum. mart, nisan, mayıs ayı faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımız ile ilgili temmuz, ağustos, eylül aylarında 3 parçaya bölünecek şekilde taksitlendirilerek ödemesine fırsat verilmesini, faiz işletilmişse de kaldırılmasını öneriyor ve meclisin takdirine sunuyorum. Sayaç okumada da sıkıntılar var. Temmuz ayında ciddi bir okuma yapılabilir" diye konuştu.

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME YAPILSIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise, vatandaşların konuyla ilgili bilgilendirilmesini istedi. Ilıkan,"Bu konuyla ilgili itirazların azlığı veya çokluğu bilgi azlığından kaynaklanıyordur. Biz bile kağıt üzerinde tekrar okuduğumuzda ASKİ genel müdürünü, genel müdür yardımcısını ya da ilgili arkadaşları aramak zorunda kalıyoruz. Faturası gelen bazı arkadaşlarımız internet sitesini inceleyemiyor. Bununla ilgili gerçek ve doğru bir bilgilendirme yöntemi yapılmalı ki gerçek mağdurlar da ortaya çıkmalı. ASKİ genel müdürü bile bu konuyu tam anlamıyla belki bilmiyordur. Ne oldu burada yönetim hatası mı var? Doğru bilgilendirmesini tavsiye ediyorum. Açıklama yapsınlar. Vatandaşlara gerçek bilgilendirme yapılmasını istiyorum" dedi.

ÖDEMELER 3 TAKSİTE BÖLÜNECEK

BAŞKAN Mansur Yavaş ise faturayı ödeyemeyenlere taksit yapılacağını söyledi ancak kullanımların vatandaşlardan kaynaklandığını ifade etti. Yavaş, "Şikayet çok oldu. Kullanım da çok insanlar farkında değiller. Hata binde 5 bile değil. Bilgisayar ölçüyor. Zam yapma yetkimiz yok. Bu tür hatalar olabilir. Hata varsa düzeltiriz Sayaç okuma da da kontrol ediliyor. Önümüzdeki aydan itibaren faturalar normale bindiği zaman görülecek. Ödeyemeyenlere 3 taksit yapılacak" diye konuştu.

Vuslat AY

Sabah
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