Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 2 yıl 6 ay hapis cezası
|10 Temmuz 2020 11:46
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.A. ve B.Ş. ile avukatları katıldı.
Sanık M.A, savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, ''Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlatmıştım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanık B.Ş. de terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve aşamalarda verdiği tutarlı beyan ve teşhisler dikkate alınarak M.A'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, B.Ş'nin ise ''delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, önce 9 yıl hapse mahkum ettiği M.A'nın cezasının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 aya indirilmesine karar verdi. Sanık B.Ş'nin ise ''delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmedildi.
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