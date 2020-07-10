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MEB'den özel öğretim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez haberine açıklama

MEB'den özel öğretim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez haberine açıklama
 10 Temmuz 2020 12:40
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MEB'den özel öğretim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, memurlar.net'te yer alan Yaz tatilinde komisyonda görevlendirilen özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez haberine ilişkin açıklama gönderdi.

MEB'in memurlar.net'e gönderdiği açıklama şu şekilde

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri esas alınarak; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını amaçlamaktadır.Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilere; Bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim hizmeti sunulması, Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılması,Özel eğitim hizmetlerine erken dönemde başlanması, Özel eğitim hizmetlerinin özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanıp yürütülmesi, Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel performansları doğrultusunda amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitim görmelerine öncelik verilmesi,Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini sürdürebilmeleri için kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için BEP geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması,Ailelerin, özel eğitim sürecinin her aşamasına aktif katılmalarının sağlanması, esastır.

07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Eğitim tür ve kademelerindeki özel eğitim hizmetleri başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasının f bendinde "Örgün eğitim hizmetinden doğrudan yararlanamayacak öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla derslerini takip edebilmelerini sağlamak amacıyla bu öğrencilere Bakanlığın ilgili birimlerince teknolojik destek de dahil olmak üzere gerekli hizmetler sunulur.", Bireyselleştirilmiş eğitim programı başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasınında "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için takip edecekleri eğitim programı temel alınarak BEP hazırlanması esastır.", Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi Ek Madde 1 - (Ek:RG-11/6/2020-31152)" (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet,elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilir. (2) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz. (3) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. "hükümleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm dünyayı etkisi altına almış olan Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışmaları kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" çalışması hazırlanmıştır. Hazırlanan çerçeve yaz tatili programının uygulamaya konulabilmesi için illerimizde komisyon kurulması planlanmıştır.

Bu komisyona il/ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde tamamen gönüllülüğe dayalı özel eğitim öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okul türlerine göre 3 öğretmen görevlendirilmesi istenmiştir. Ayrıca "Çerçeve Yaz Tatili Programı" nın yine gönüllülük esasına dayalı olarak iletişim kanalları üzerinden öğretmenlere ulaştırılması ve dönüt alınması planlanmıştır. Buradaki amaç, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin yaz tatilini etkili ve verimli geçirmesini sağlamak için söz konusu öğrencilerimizi tanıyan öğretmenlerin velilerimize rehberlik etmeleridir. Tekraren bu çalışmanın öğretmenlerimizin gönüllülük esasına dayalı olduğu bilinmelidir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinde velilerimize fedakarca rehberlik etmektedirler. "Çerçeve Yaz Tatili Programı" bu süreçte öğretmenlerimizin rehberlik etmelerine yardımcı olacak bir çalışmadır.

Bu kapsamda söz konusu haber sitesinde yer alan "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışmaları kapsamında tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlaması ve özel eğitim okullarından sorumlu, özel eğitim sınıflarından sorumlu, kaynaştırma öğrencilerinden sorumlu olmak üzere toplam üç öğretmenden oluşan bir komisyon kurularak çerçeve yaz tatili planının bir resmi yazıyla uygulamaya koyması halinde komisyon görevlilerine görevlendirmenin yasal bir mevzuat dayanağı olmadığından ek ders ücreti de ödenemez." haberi gerçeği yansıtmamakta olup mevzuata göre işlem tesis edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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