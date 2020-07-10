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Şırnak'ta balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Şırnak'ta 4. kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
|10 Temmuz 2020 12:04
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Şırnak'ta 4. kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi'nde 4. kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Yusuf İslam Külter, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Külter, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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