Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sitenin güvenlik görevlilerine silahla tehdit etti, tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
|10 Temmuz 2020 12:20
|Yazdır
Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Tosmur Mahallesi'nde gürültü tartışmasında oturduğu sitenin güvenlik görevlilerini silahla tehdit ettiği öne sürülen Koray A. (31), ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şaka yaptığını savunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Makam odası haczedilen Başkan Karalar: Odaya ihtiyacım yok
10 Temmuz 2020 14:59
|Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
10 Temmuz 2020 14:03
|Balıkesir'de amca çocukları arasındaki kavgada iki kişi öldü
10 Temmuz 2020 13:59
|Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
10 Temmuz 2020 13:56
|'Üniversiteye okutman alınıyor' diyerek dolandırıcılığa 8 yıl hapis
10 Temmuz 2020 12:27
|Şırnak'ta balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
10 Temmuz 2020 12:04
|Diyarbakır'da 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.
10 Temmuz 2020 11:47
|Dezenfektan üretimi esnasında patlamada öğretmen hayatını kaybetti
10 Temmuz 2020 10:55
|45 ameliyat oldu dimdik ayakta
10 Temmuz 2020 10:48
|Van gölünde 3 ceset daha bulundu
10 Temmuz 2020 10:42