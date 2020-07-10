'Üniversiteye okutman alınıyor' diyerek dolandırıcılığa 8 yıl hapis
|10 Temmuz 2020 12:27
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Kastamonu'da "üniversiteye okutman alınıyor" diyerek 2 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanığa 8 yıl hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kendisini kamu görevlisi, bankacı, sigortacı ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Y. katıldı.
Mustafa Y, duruşmadaki savunmasında, bir dönem dershanede öğretmenlik yaptığını söyledi.
Dolandırıcılıkla bir ilgisi bulunmadığını öne süren Mustafa Y, "Dershanenin çalışanı H.T, ben oradan ayrıldıktan sonra numaramı başka kişilerle paylaşarak dolandırıcılık eylemi gerçekleştirmiş. Daha sonra paranın benim maaş hesabıma yatırılmasını sağlamış. Bankaya hesabıma yatan paranın ne olduğunu sordum, yanlışlıkla yattığını söyledi. Bu parayı çekerek H.T'ye iade ettim." dedi.
Suçsuz olduğunu iddia eden Mustaf Y, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı iki kez 4'er yıl hapis ile 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Kastamonu'da 19 Eylül 2018'de, kendisini "Doç. Dr." olarak tanıtan Mustafa Y'nin okutman olarak üniversiteye girebileceklerini belirterek Ş.M'den 2 bin 620 lira, A.G'den de 2 bin 700 lira para aldığı iddia edilmişti. Parayı verdikten sonra daha önce telefonla görüştükleri kişiye bir daha ulaşamayan A.G. ve Ş.M, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
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