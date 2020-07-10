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Gazi milletvekili ve ailesinden 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Gazisi, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu: Korkuyu korkutmak diye bir şey var ya biz o gün hiç korku bilmedik. Bir taraftan atılan bombanın etkisiyle yaralandık. Helikopter tarıyor ama sanki sapanla taş atılıyor gibi bir hissiyatla helikopterden sıkılan mermilere bile aldırış etmedik
 10 Temmuz 2020 12:59
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Gazi milletvekili ve ailesinden 15 Temmuz mesajı

- 15 Temmuz Gazisi, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Korkuyu korkutmak diye bir şey var ya biz o gün hiç korku bilmedik. Bir taraftan atılan bombanın etkisiyle yaralandık. Helikopter tarıyor ama sanki sapanla taş atılıyor gibi bir hissiyatla helikopterden sıkılan mermilere bile aldırış etmedik." dedi.

Türkoğlu, 15 Temmuz gazisi eşi Betül Türkoğlu ve kızı Bala Türkoğlu ile TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ebed müddet yürüyüşünün 15 Temmuz 2016'da kesintiye uğratılmak istendiğine dikkati çeken Türkoğlu, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükmü şahsiyetine bir kast hareketiydi. O gece maalesef Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış, beyinleri satılmış birtakım hain güruh devletin uçağını, helikopterini, tankını ele geçirerek adeta milletin üzerine bombalar yağdırdılar." diye konuştu.

FETÖ'cü hainlerin Türkiye'nin kilit noktalarına saldırı düzenlediklerini, bunlardan birinin de milli iradenin yegane tecelligahı olan TBMM olduğunu dile getiren Türkoğlu, darbe girişimi gecesi eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın çağrısı üzerine değişik siyasi partilerden çok sayıda milletvekilinin Genel Kurula geldiğini anlattı.

Türkiye'de darbeler tarihinde bir ilk yaşandığını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan darbeyle devleti alaşağı etmek isteyen zihniyetin saldırısı diğer taraftan da TBMM'de, milli iradenin yegane tecelligahı olan bu ulu mabedin çatısı altında çalışmalar devam ediyordu. Bu çelişen bir durumdu. Bunu sindiremediler. Baktılar ki mutat çalışmalar devam edecek. Bu da darbeye gölge düşürecek. Milletvekillerinin, milletin kürsüsünden millet iradesine sahip çıkarcasına haykırması, canhıraş şekilde çalışma ortamına girmesi darbecileri adeta çıldırttı. Daha sonra Meclise ilk bombayı attılar."

- "O gün cehennemi anaforun içindeydik"

Eski TBMM Başkanı Kahraman'ın, çağrısını alınca Genel Kurul çalışmalarına katılmak için 15 Temmuz 2016 gecesi saat 02.30'da, Dikmen Kapı'dan Meclis'e girdiğini aktaran Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Hanım ve kızım da beni yalnız bırakmadılar. 'Biz de gelelim. Siz Genel Kurulda çalışırken biz de kuliste otururuz.' dediler. Otomobille Dikmen Kapı'dan girdikten sonra darbecilerin kullandığı F-16'dan atılan ilk bomba nedeniyle ben, eşim ve kızım yaralandık. Kızım başından yaralandı. Yerde yatar vaziyetteydi. Hanım, 'Benim herhalde kolum koptu.' dedi. Ben de yine kolumdan yaralanmıştım. Meclis bahçesindeki ağaçların kimi kökünden sökülmüş, kimisi aynen dağrayla budanmış gibi etrafa saçılmıştı. Bir taraftan da darbecilerin kullandığı helikopter üzerimize ateş açıyordu.

O gün gerçekten cehennemi anaforun içindeydik. Ben hemen kızımı yerden kaldırdım. Metanet verdim, kızımın kendisi de çok metindi. Bir kolumda hanım, diğer kolumda kızım bu şekilde hastaneye gitmek üzere tekrar Dikmen Kapı'ya doğru yönlendik. Bu arada aynı bombanın tesiriyle Dikmen Kapı'da nöbet tutan 17 civarında polis kardeşimiz yaralandı. Diğer taraftan darbecilerin kullandığı helikopter, Genelkurmay Kavşağı'nda darbeye karşı duran kalabalığı tarıyordu. Çok sayıda şehit, yaralı vardı. Orası adeta kan revan içindeydi. Buna şahit olduk. Sonra oradan sivil araçla hastaneye gittik. Biz daha hastaneye girerken bombalar peş peşe devam etti. O gün Meclise 5-6 bomba atıldı. Genel Kurul'daki arkadaşlarımız Meclisi terk etmediler."

- "Biz de davacı olduk"

İki kolundan yaralanan eşi 15 Temmuz Gazisi Betül Türkoğlu'nun, bu süreçte 5 kez ameliyat geçirdiğini anımsatan Hacı Bayram Türkoğlu, "Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Aynı aileden ben, eşim ve kızım olmak üzere 3 gazi varız." dedi.

Türkiye'nin, ebed müddet yürüyüşünün devam etmesi temennisinde bulunan Türkoğlu, "Bir kez daha anlaşıldı ki hain FETÖ, devleti ele geçirme politikasıyla hareket etti. İnşallah bunlar hukuk önünde cezalarını buluyorlar. Biz de bunlardan davacı olduk. Başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere darbe girişimine katılan gerek uçak pilotundan gerekse helikopteri kullananlardan darbeye karışan kim varsa hepsinden davacıyız." diye konuştu.

Darbecilerin hukuk önünde hesap verdiğini belirten Türkoğlu, "Türkiye 4 yılda terörle mücadelede fersah fersah mesafe aldığı gibi FETÖ'ye karşı da ortaya koyduğu kararlı tavırla ciddi mesafe aldı." ifadesini kullandı.

- "O gün hiç korku bilmedik"

"Bizim devletimiz dualı devlet, bizim milletimiz büyük bir millet." diyen Türkoğlu, 15 Temmuz'u genç dimağlara unutturmamak, hafızaları taze tutmak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi verdiği mesajla, milyonların meydanlara indiğini hatırlatan Türkoğlu, milletin kararlılığının tankın ve helikopterin gücünü yendiğini vurguladı.

Türkoğlu, "Korkuyu korkutmak diye bir şey var ya biz o gün hiç korku bilmedik. Bir taraftan o bombanın etkisiyle yaralandık. Helikopter tarıyor ama sanki sapanla taş atılıyor gibi bir hissiyatla, helikopterden sıkılan mermilere bile aldırış etmedik. Allah bize böyle bir metanet, dayanma gücü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "O anı tekrar yaşadım"

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun 15 Temmuz Gazisi eşi Betül Türkoğlu da "Aradan 4 yıl geçmiş sanki şu anda o anı tekrar yaşadım, duygulandım gerçekten." dedi.

Betül Türkoğlu, "Allah yaşatmasın, bugün tekrar böyle bir kalkışma olursa tekrar seve seve gelmeye hazırım. Allah'ın bize bahşettiği gazilik unvanıyla gurur duyuyorum, her zaman da gurur duyacağım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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