Bakan Albayrak'tan 'düşük kamu borç stoku' paylaşımı
|10 Temmuz 2020 12:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi.
Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:
"Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
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