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MEB, kayıt işlemlerini erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için e-Okul'da erişim sayfasını açtığını duyurdu.
 10 Temmuz 2020 13:15
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MEB, kayıt işlemlerini erişime açtı

Bakanlığın sosyal medya sayfasından yapmış olduğu duyuru:

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ana Sınıfı, İlk ve Ortaokul Kayıtları e-Okul'da Erişime Açıldı

Adrese dayalı kayıt bilginize ulaşmak için Tıklayınız.

Memurlar.Net
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