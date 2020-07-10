MEB, kayıt işlemlerini erişime açtı
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için e-Okul'da erişim sayfasını açtığını duyurdu.
|10 Temmuz 2020 13:15
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Bakanlığın sosyal medya sayfasından yapmış olduğu duyuru:
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ana Sınıfı, İlk ve Ortaokul Kayıtları e-Okul'da Erişime Açıldı
Adrese dayalı kayıt bilginize ulaşmak için Tıklayınız.
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