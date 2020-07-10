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Market ve süpermarketlerde alınacak önlemler güncellendi

Sağlık Bakanlığınca güncellenen rehbere göre, marketlerde uygun ürünler paketlenip satışa sunulacak, paketli olmayan ürünlere müşterilerin dokunmaması için meyve ve sebze gibi açık ürünleri seçerken tek kullanımlık eldiven kullanılacak - Market ve süpermarketlerdeki oyuncak ve oyun alanlarının kapatılması sağlanacak
 10 Temmuz 2020 13:05
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Market ve süpermarketlerde alınacak önlemler güncellendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, market ve süpermarketlerde uygun ürünlerin paketlenip satışa sunulması, paketli olmayan ürünlere müşterilerin dokunmaması, meyve sebze gibi açık ürünleri seçerken de tek kullanımlık eldiven kullanılması gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde, market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler revize edilerek güncellendi.

Market ve süpermarketlerin sundukları hizmet ve müşteri kalabalığı nedeniyle Kovid-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlar olduğuna işaret edilen rehberde, müşterilerin gereksinimlerini mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılamaları, bunun yapılamadığı durumlarda bir seferde daha çok gereksinim karşılanarak alışveriş sıklığının azaltılmaya çalışılması gerektiği belirtildi.

Rehbere göre, market ve süpermarketlerin girişine Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılacak, içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek uyarıcılar konulacak.

Market ve süpermarketlerdeki sorumlu kişiler Kovid-19 konusunda soru ve endişelere yanıt verecek bilgiye sahip olacak, çalışanlar iş kıyafetlerini günlük değiştirecek, market girişinde ve içeride müşterilerce kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulacak, çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak.

Giriş ve çıkışlarda kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenme yapılacak, sosyal mesafenin korunması sağlanacak, kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.

- "Market arabalarının elle temas edilen yerleri temizlenmeli"

Reyonlarda bölgesel kalabalık oluşması durumunda müşterilerin uyarılması gerektiğine işaret edilen rehberde, alınması gereken diğer önlemler şöyle sıralandı:

"- Ürünlerden uygun olanlar daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulmalı.

- Paketli olmayan ürünlere müşterinin dokunmaması sağlanmalı. Müşteri ya da personel açık ürünleri seçerken (meyve/sebze vb.) tek kullanımlık eldiven kullanmalı, her kullanım sonrası eldivenler çıkarılmalı ve kapaklı çöp kutusuna atılmalı.

- Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmeli.

- Market ve süpermarketlerdeki oyuncak ve oyun alanları kapatılmalı.

- Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerler, zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmeli.

- Kasalar arası mesafe, ödeme sıraları arasındaki sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmeli.

- Market ve süpermarket giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalı.

- Müşterilerin market girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri bulunan müşterilerin market ve süpermarkete girmemeleri uyarısı yer almalı.

- Müşteriler markete girişte maske takmalı ve içeride de takmaya devam etmeli. Bu tip yerlerde ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterli. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalı.

- Müşteriler, market ve süpermarket içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalı.

- Market ve süpermarketlerde çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalı.

- Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

- Yalancı güven hissi oluşturarak Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceği için et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri ve manav reyonunda çalışan personel haricindeki çalışanlar eldiven kullanmamalı. Eldiven, gıda dışındaki nesnelere değmemeli. Gün boyunca her işlemden sonra eldiven çıkarılıp, el hijyeni sağlanmalı. Kullanılan eldiven kapaklı çöp kutusuna atılmalı, yeni bir eldiven takılmalı.

- Market arabaları ve sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenmeli. Market arabaları ve sepetler gün sonunda deterjanla yıkanmalı."
Anadolu Ajansı
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