Ayasofya için karar bekleniyor
Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu.
|10 Temmuz 2020 14:53
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Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu.
Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da bekleyişine devam ettiği Ayasofya'nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi.
Ayasofya'ya ziyaretçi girişi ise devam ediyor.
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