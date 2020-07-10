Bir belediye daha havai fişek kullanmama kararı
Sinop Belediyesince, bundan sonra düzenlenecek etkinliklerde havai fişek kullanılmayacağı bildirildi.
|10 Temmuz 2020 13:43
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Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada yitirilen canların tüm ülkeyi yasa boğduğu belirtildi.
Sinop Belediyesinin artık hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sinop Belediyesi olarak aldığımız kararla düzenleyeceğimiz konser ve benzeri tüm etkinliklerde havai fişek kullanmayacağız. Meydanları hep birlikte renklendirecek ve gökyüzünü coşkumuzla inleteceğiz. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm canları bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
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