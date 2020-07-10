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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Aynur Panay: Oğlum dön gel. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Oğlumun bayramda yanımda olmasını istiyorum
 10 Temmuz 2020 13:54
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 312. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu Emrah için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Panay, "HDP dışında oğlumu götüren yok. HDP oğlumu geri göndersin." dedi.

Dün bir ailenin daha evladına kavuştuğunu, bundan mutluluk duyduklarını dile getiren Panay, kendi çocuklarına da kavuşmak istediklerini belirtti.

Panay, evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini anlatarak, "Oğlum, dön gel. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Oğlumun bayramda yanımda olmasını istiyorum. Orası senin yerin değil." diye konuştu.

Oğlu Tuncay için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eyleme tüm ailelerden destek beklediklerini belirterek, "Biz burada nasıl çocuğumuzu istiyorsak siz de gelin isteyin, korkmayın. Eylemime devam edeceğim. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Bingöl, bir ailenin daha evladına kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "O da bizim çocuğumuz. Çok sevindik, umudumuz daha da arttı. Bundan sonra daha mutlu şekilde bekleyişimizi sürdüreceğiz. Çünkü çocuklarımız gelecek. Devletimiz büyük. Çocuklarımızı onların pençesinden mutlaka kurtaracak." şeklinde konuştu.

Öte yandan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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