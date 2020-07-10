Kars'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
|10 Temmuz 2020 13:57
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, İçişleri Bakanlığının "Asker Uğurlama" konulu genelgesiyle ilgili kararlar aldığı belirtildi.
Asker uğurlama etkinliklerinin sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşın katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimiz ve bağlı kaymakamlıklarımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, ilgili askeri birliğe bildirilmesi kararlaştırılmıştır."
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