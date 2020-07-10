1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Berber, kuaför, güzellik salonlarında artık konuşmak yasak!

Kuaför ve marketlerde koronavirüs önlemleri güncellendi
 10 Temmuz 2020 14:00
Yazdır
Berber, kuaför, güzellik salonlarında artık konuşmak yasak!

Sağlık Bakanlığınca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, güzellik merkezlerinde çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. Müşteriler ve çalışanlar, mümkünse konuşmayacak, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne, 'Kovid-19 kapsamında güzellik merkezlerinde alınması gereken önlemler' başlığı eklendi. 'berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler' ve 'market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler' ise revize edilerek güncellendi.

'Telefonlar soyunma odasında bırakılacak'

Buna göre, güzellik merkezlerinde, kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler, randevu ile kabul edilecek. Güzellik merkezine gelirken refakatçi ve çocuk getirilmeyecek. Müşteri tokalaşmadan veya herhangi bir şekilde temas etmeden karşılanacak.

İşlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanacak. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizliği yapılacak ve ardından sterilize edilecek. Müşteri alanının temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve hazırlanması için 2 müşteri randevusu arasında 20 dakikalık mola verilecek.

Çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. İş kıyafetleri günlük değiştirilecek, tekstil kıyafetler en az 60 derecede yıkanacak.

'Müşteri ve çalışanlar konuşmayacak'

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmayacak, misafir alınmayacak. Damlacık yoluyla bulaşmayı artırdığı için iş yerinde müşteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmayacak, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak.

İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınacak, ortalıkta bırakılmayacak.

Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilecek.

'Çalışanların eldiven kullanmaları önerilmeyecek'

Market ve süper marketlerde sorumlu kişi, Kovid-19 konusunda soru ve endişelere yanıt verecek bilgiye sahip olacak.

Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeri müşteri alınacak. Ürünlerden uygun olanlar daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulacak.

Yalancı güven hissi oluşturarak Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceği için et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri ve manav reyonunda çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanmaları önerilmeyecek. Eldiven, gıda dışındaki nesnelere değmeyecek.

Kasada bulunan ürün bantları günde en az 3 kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinecek.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
10 Temmuz 2020 14:24		 'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içindeyiz'
10 Temmuz 2020 14:17
Mersin'de 'scooter'lı zabıta dönemi
10 Temmuz 2020 14:00		 Kars'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
10 Temmuz 2020 13:57
MEB ile Kültür Bakanlığının 'sanat eğitimi' alanında protokol imzalandı
10 Temmuz 2020 13:43		 Jandarma'dan 'Sakarya'daki patlamaya ilişkin' açıklama
10 Temmuz 2020 13:32
Market ve süpermarketlerde alınacak önlemler güncellendi
10 Temmuz 2020 13:05		 Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
10 Temmuz 2020 11:46
Kara yollarında maket/model trafik polisi dönemi
10 Temmuz 2020 11:26		 Kara yollarında maket/model trafik polisi dönemi
10 Temmuz 2020 11:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı15:08 - Ekonomistler işsizlik rakamlarına ne dedi?15:03 - Dünyada ilk... Koronavirüs 3 boyutlu görüntülendi14:59 - Makam odası haczedilen Başkan Karalar: Odaya ihtiyacım yok14:57 - FETÖ'den gözaltına alınan eski daire başkanı ve 14 kişi adliyede14:53 - Ayasofya için karar bekleniyor
14:49 - Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı14:43 - Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu14:31 - Kılıçdaroğlu'ndan İBB Genel Sekreterliği'ne yapılan atama' açıklaması14:28 - Futbolda üst klasman bir hakemin testi pozitif çıktı14:24 - HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı14:21 - Eski belediye başkanı ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis
14:17 - 'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içindeyiz'14:15 - CHP'li Erdoğdu'dan 'Can Akın Çağlar' açıklaması14:13 - Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması14:10 - Bakan Selçuk duyurdu: 'Arkadaş' kitapları okullardan alınabilir14:03 - Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
14:00 - Taksirli suçtan hüküm giyen ve denetimli serbestlik ile cezası infaz olunan memurun durumu nedir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kurs, lisansüstü eğitim, ödül ve projeler için öğretmenlere hizmet puanı verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve 16 il müdürlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
Düz vites ama debriyaj yok!
e-bebek'e ulaşılamıyor, kullanıcılar endişeli
Başkent'in ortasında 'günah şehri'
Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
Başdanışman, FETÖ'nün örgütsel şemasını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
safran 2
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 4
marmelat 1
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
Oy kaybı söz konusu değildir 1
ankara 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam