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Eski belediye başkanı ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis

Adana'da sabıkası nedeniyle görevden alınan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile ailesinden 4 kişi, silahla alıkoydukları 3 kişiye zorla senet imzalattıkları ve paralarına el koydukları iddiasıyla yargılandıkları davada 8 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.
 10 Temmuz 2020 14:21
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Eski belediye başkanı ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis

Adana'da sabıkası nedeniyle görevden alınan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile ailesinden 4 kişi, silahla alıkoydukları 3 kişiye zorla senet imzalattıkları ve paralarına el koydukları iddiasıyla yargılandıkları davada 8 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.

Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2018 yılında meydana gelen kazada felç geçiren B.A. isimli genç kızı, annesi A.A. ve babası H.A.'yı silahla alıkoymak, zorla paralarına el koymak ve silah zoruyla senet imzalatmak suçlarından yargılanan Kadir Aydar, kardeşi CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, amcası eski Muhtarlar Odası Başkanı Ertan Aydar ve amcası Alper Aydar 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada savcı tutuklama talep ederken, Aydar ailesinin talebi ile dosya Yargıtay'a gönderildi.

Sanıklar, 2018 yılında meydana gelen kazada şu an başka bir suçtan tutuklu olan İlker Aydar'ın kullandığı araçta bulunan B.A.'nın kazada aldığı ağır hasar nedeniyle sigortadan almaya hak kazandığı parayı gasp ettikleri ve genç kızı mağdur bıraktıkları iddia ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
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