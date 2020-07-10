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Futbolda üst klasman bir hakemin testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
 10 Temmuz 2020 14:28
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
Anadolu Ajansı
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