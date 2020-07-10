Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
|10 Temmuz 2020 14:43
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK - Manchester United maçının galibi ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finale yükselecek olan Medipol Başakşehir, bu turda LASK - Manchester United mücadelesinin galibiyle oynayacak.
Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos, final mücadelesi de Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta oynanacak. Korona virüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:
Çeyrek Final
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Eintracht Frankfurt - Basel
LASK - Manchester United / İstanbul Başakşehir - Kopenhag
Inter - Getafe / Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen
Wolves - Olympiacos / Roma - Sevilla
Yarı Final
Wolves - Olympiacos / Roma - Sevilla vs LASK - Manchester United / İstanbul Başakşehir - Kopenhag
Inter - Getafe / Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen vs Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Eintracht Frankfurt - Basel
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