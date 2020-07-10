Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı
|10 Temmuz 2020 14:49
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Kütahya'da merkez ilçe sınırlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünlerin 14 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı aktarıldı.
Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı vurgulanan açıklamada, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığını belirtildi.
Salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı belirtilen açıklamada, "Merkez ilçemizde belediye sınırları içerisinde sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklanmasına, il genelinde ise düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan etkinliklerin 13.00-17.00 ve 19.00-23.00 saatlerinde yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, toplu asker uğurlama eğlencelerine de izin verilmeyeceği kaydedildi.
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