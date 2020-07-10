1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı

Kovid-19 salgını sebebiyle evlerinde daha fazla zaman geçiren insanlar kahve tüketimini arttırdı. Yapılan araştırmalar, Türk insanının artık çay yerine daha çok kahveyi tercih etmeye başladığını gösterdi. Koronavirüs ile birlikte ise kahve kültürü yeni bir boyut kazandığı belirtildi.
 10 Temmuz 2020 19:59
Yazdır
Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı

Kovid-19 salgını sebebiyle evlerinde daha fazla zaman geçiren insanlar kahve tüketimini arttırdı. Yapılan araştırmalar, Türk insanının artık çay yerine daha çok kahveyi tercih etmeye başladığını gösterdi. Koronavirüs ile birlikte ise kahve kültürü yeni bir boyut kazandığı belirtildi.

Türkiye'de son 13 yılda kahve tüketimi üç kattan fazla arttı. Araştırmalar, çayın yerini hızla kahvenin almaya başladığını gösterdi. Türk halkı 13 yıl önce 200 gram kahve tüketirken şu anda bu rakam 550 gramın üstüne çıktığı gözlemlendi. Gelecek 10 yıl içinde ise bu rakamın 1,5 kilograma kadar çıkması bekleniyor. Kovid-19 salgını ile birlikte ise Türkiye'deki kahve tüketimi daha da arttığı gözlenirken, tüketimde dört kata yakın artış oldu.

Çalışma saatlerinin kısaltılması ile birlikte insanların evde geçirdikleri zaman artınca kahve tüketiminin hızla yükselişi geçtiğini söyleyen Barcha Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Pisikoğlu, korona öncesi döneme göre 3-4 kat daha fazla kahve içildiğini dile getirdi. Salgın nedeniyle kahvenin ana vatanı olan Kolombiya, Brezilya ve Peru'da üretiminin yavaşladığını ifade eden Pisikoğlu, talebin arttığı bir dönemde yaşanan arz eksikliğinin ise fiyatları yukarı çekeceğini kaydetti.

"20 bin liralık cirolar 700 bine çıktı"

Koronavirüs döneminde Türk halkının değişik kahve türleri ile de ilk kez tanıştığını ifade eden Pisikoğlu, "Bu noktada insanlar hem daha fazla kahve tüketme alışkanlığı kazandı hem de yeni tarzlar deneyimleme şansı buldu. Tüketimdeki artışı özellikle internet üzerinden satış yapan firmaların cirolarında kendini gösterdi. Normal dönemde ayda 20 bin liralık satış yapan firmalar 700 bin liralık ciroları görmeye başladı. Ayrıca değişik tarzda kahveleri de deneyimlemek isteyen insanlar bu konuda araştırma yapıp, gerekli ekipmanları temin etti. Kısacası bu dönemde kahve kültürü yeni bir boyut kazandı." dedi.

"Kahve zincirlerinin tahtı sallanıyor"

Pisikoğlu, normalleşme süreciyle kahve zincirlerinin yerini üçüncü nesil kahve işletmelerinin alabileceğinin altını çizerek, "Üçüncü nesil demleme tekniklerini ilgi gösteren yatırımcılar bu alanda önemli yatırımlarda bulunmak istiyor. Bu tekniklere olan ilgi normal vatandaş cephesinde de artıyor. Daha küçük işletmelerde daha az personel gerektiren bu tarz aynı zamanda yüksek kar marjı da sunuyor. Yani çok sayıda personelin çalıştığı büyük zincirlerin tahtı sallanmaya başladı." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya mozaikleri ne olacak? İşte cevabı
10 Temmuz 2020 20:51		 Bu oyuncaklara dikkat: Bağırsak yırtılmasına sebep olabilir
10 Temmuz 2020 18:42
Atık suda virüs bulgularında o kent İstanbul'u geçti
10 Temmuz 2020 18:30		 Karar sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı
10 Temmuz 2020 17:56
Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması
10 Temmuz 2020 14:13		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
10 Temmuz 2020 13:54
Valinin 'okuyacaksın' sözü Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu
10 Temmuz 2020 12:19		 14 ailenin evladına kavuşması, Diyarbakır annelerine umut oldu
10 Temmuz 2020 11:05
2 engelli çocuğu olan Halil'in artık bir işi var
10 Temmuz 2020 10:51		 Düğünlerde görevli gözlemci, halaya müdahale edecek
10 Temmuz 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:14 - DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı21:07 - Meclis'te kaza geçiren HDP'li Beştaş, hastaneye kaldırıldı20:55 - Mustafa Şentop'tan Ayasofya'da namaz açıklaması20:55 - Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak, girişler ücretsiz olacak20:55 - MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı20:51 - Ayasofya mozaikleri ne olacak? İşte cevabı
20:37 - TBMM'de Ayasofya kararı ayakta alkışlandı20:28 - Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması20:21 - Ayasofya kararı için 'hayırlı olsun' mesajları20:10 - Vali uyardı: 8'e düşen vaka sayısı 71'e çıktı20:01 - Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında19:59 - Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
19:55 - 18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek19:54 - Türk bilim insanı, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti19:44 - Çalışanda virüs çıktı, Kredi Kooperatifi karantinaya alındı19:37 - Kanal İstanbul'un çevresine yeni bir şehir kurulacak19:33 - FETÖ'de büyük kavga! 'Silkeleme' yöntemiyle vurgun
19:25 - Bahçeli: Danıştay'ın kararından ziyadesiyle memnunuz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
2 Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve 16 il müdürlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu
Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
Düz vites ama debriyaj yok!
Erdoğan kararı imzaladı... Ayasofya Diyanet'e devredildi
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren adliyede
Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
maske takmak 1
ankara 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Oy kaybı söz konusu değildir 1
marmelat 1
kadına şiddet 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
ben de tam seni arayacaktım yalanı 4
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Karakaya Belediyesi İşçi Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam