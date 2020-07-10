ORC'den 'bu pazar seçim olsa' anketi
|10 Temmuz 2020 15:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok" diyerek son noktayı koymuştu.
Ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.
ORC Araştırma şirketi de, 15 Haziran - 08 Temmuz 2020 tarihleri arasında 81 İl'de 53560 kişi ile anket yaptı.
Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50.3
Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusuna gelen cevaplar, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.
AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranının yüzde 50.3 olduğu görüldü.
ORC'NİN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI
AK PARTİ - 37,3
CHP - 26,2
MHP - 13.0
HDP - 10.4
İYİ PARTİ - 6.8
DEVA PARTİSİ - 2.6
GELECEK PARTİSİ - 1.7
SAADET PARTİSİ - 1.1
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