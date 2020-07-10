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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Trabzon ve Çankırı'da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yerleşim yerleri karantinaya alındı.
 10 Temmuz 2020 16:04
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

TRABZON

Trabzon'da bir mahallede 3 ev karantinaya alındı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle karantinaya alındı.

Şalpazarı Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi Küme Evleri mevkisinde bulunan 28, 46 ve 48 nolu evlerin, toplam 3 hane olmak üzere, 7 Temmuz tarih ve 74 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındığı belirtildi.

- "Sadece virüsün ortaya çıktığı evlerin bulunduğu nokta karantina altındadır"

Konu ile ilgili kaymakamlığın sosyal medya hesabında yer alan bir diğer açıklamada da Çamlıca Mahallesi'ndeki Kovid-19 vakaları ile ilgili medyada çıkan "tüm mahallenin karantina altına alındığı" haberlerinin asılsız olduğu ve sadece virüsün ortaya çıktığı evlerin bulunduğu noktanın karantina altında bulunduğu vurgulandı.

Test sonucu pozitif çıkan 18 vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pozitif vakalar ile yakın temasta bulunan vatandaşlarımız karantina altına alınan evlerinde gözlem altında tutulmaktadır. Test sonucu negatif çıkan 63 vatandaşımız ise 14 gün süre ile evlerinde takibimiz altındadır. Özellikle Çamlıca Mahallesi ve civar mahallelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve tüm tedbirlere uymalarını, söz konusu tedbirlere uyulmadığı takdirde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği idare para cezası ile cezalandırılacağı duyurulur."

ÇANKIRI

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Çankırı Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyünde koronavirüs tedbirleri gereğince Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugün 14.00 itibariyle tedbirler alınmış olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbirlerin uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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