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Kaç aylık çocuklar ilkokula başlayacak? İşte detaylar

Mili Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu: Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Özellikle 69, 70, 71 aylık çocuklarımız kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin yapması gereken şey, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne bir dilekçe vermek
 10 Temmuz 2020 15:45
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Mili Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, velilerin "e-okul.meb.gov.tr" sitesinden çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını görebileceğini söyledi.

Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıtlarına ilişkin bilgi verdi.

Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bugün itibarıyla hangi okullara gideceğinin belli olduğunu belirten Gençoğlu, velilerin "e-okul.meb.gov.tr" sitesine öğrenci için istenen bilgileri girdiğinde, çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını net şekilde görebileceğini söyledi.

Velilerin çocuklarının okulunu öğrenmesi için hiçbir belgeye ve okula gitmeye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Aynı sistem üzerinden velilerimiz, çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını da aynı siteden daha detaylı öğrenebilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini 31 Aralık-4 Eylül'de uyum eğitimine alacağız. Uyum eğitiminin ardından eğitim ve öğretimlerine başlamış olacaklar. Bugün itibarıyla okullar açılacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı, ders kitaplarımızı, uyum programlarımızı, uyum programlarımızda kullanılacak materyalleri tamamlamış durumundayız."

Gençoğlu, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden velilerin okula erken başlatma ve ertelemeyle ilgili detayları da görebileceğini belirterek, "Özellikle 69, 70, 71 aylık çocuklarımız kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin yapması gereken şey, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne bir dilekçe vermek. Bu kadar basit. Herhangi bir hekim raporuna, tıbbi değerlendirmeye gerek duymaksızın kendi isteklerine bağlı şekilde değerlendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Gençoğlu, velilerin, 66, 67, 68 aylık çocuğunu erken başlatmak için okul müdürlüklerine dilekçe vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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