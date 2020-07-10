Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak
|10 Temmuz 2020 16:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadesine yer verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020
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