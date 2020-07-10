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Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti
 10 Temmuz 2020 17:02
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Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Irak resmi haber ajansına göre, Kembeş, iki hafta önce yakalandığı Kovid-19'a yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Iraklı kadın vekil aynı zamanda Meclis Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Ülkede 50'ye yakın milletvekilinin Kovid-19'a yakalandığı iddia ediliyor.

Irak'ta son verilere göre virüs nedeniyle toplam 2 bin 882 kişi hayatını kaybetti, 69 bin 612 vaka kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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