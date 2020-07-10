Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti
|10 Temmuz 2020 17:02
|Yazdır
Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Irak resmi haber ajansına göre, Kembeş, iki hafta önce yakalandığı Kovid-19'a yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Iraklı kadın vekil aynı zamanda Meclis Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.
Ülkede 50'ye yakın milletvekilinin Kovid-19'a yakalandığı iddia ediliyor.
Irak'ta son verilere göre virüs nedeniyle toplam 2 bin 882 kişi hayatını kaybetti, 69 bin 612 vaka kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı
10 Temmuz 2020 21:14
|DSÖ Direktöründen Türkiye'ye övgü: Gördüklerimden çok etkilendim
10 Temmuz 2020 18:54
|Dünya nüfusu yüzyılın sonunda 11 milyarı geçebilir
10 Temmuz 2020 11:07
|Koronavirüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?
09 Temmuz 2020 23:17
|Maske virüsten ne kadar koruyor? İşte yanıtı
09 Temmuz 2020 15:49
|İran virüsten ölüm sayısında rekor kırmaya devam ediyor
09 Temmuz 2020 13:22
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti
09 Temmuz 2020 12:01
|Müslüman kadının bardağına 'DEAŞ' yazıldı
09 Temmuz 2020 08:58
|Virüs dünya liderlerini de vurdu... İşte virüse yakalananlar
08 Temmuz 2020 18:22
|Rusya Dışışlerı Bakanı Lavrov: Hafter ateşkes imzalamaya hazır
08 Temmuz 2020 16:57