Erdoğan kararı imzaladı... Ayasofya Diyanet'e devredildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaşılan tweet'te Ayasofya'nın Diyanet'e devredildiğini ve ibadete açılmasına karar verildiği duyuruldu.
|10 Temmuz 2020 17:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaşılan tweet'te Ayasofya'nın Diyanet'e devredildiğini ve ibadete açılmasına karar verildiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9JcRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020
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